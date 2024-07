Vice-Versa 2 dépasse le milliard au box-office et pourrait bien devenir le plus gros succès de Pixar

Le dernier Pixar en date, Vice-Versa 2, pourrait bien être en chemin pour devenir le plus gros succès du studio.

Depuis la pandémie, le studio à la lampe a traversé une période complexe. Bien sûr, le confinement et la fermeture des salles ont fait du mal à Pixar, comme à tous les cadors du milieu, mais la firme appartenant à Disney a aussi fait les frais de la stratégie pro-streaming de son propriétaire. Résultat, entre 2020 et 2022, c’est trois films destinés au cinéma qui ont atterri sur Disney+ : Soul, Luca et Alerte Rouge !.

Et le retour de Pixar dans les salles ne s’est pas fait de manière tonitruante, mais plutôt dans un fracas retentissant avec l’échec monstrueux de Buzz l’Éclair. Avec la vague de licenciements massifs chez Pixar, tout a commencé à sentir le roussi pour le studio d’animation, mais ça c’était avant le sauveur Vice-Versa 2, qui pourrait bien devenir le plus gros succès de la mythique entreprise.

Vice-Versa 2 : ici pour gagner

Le mastodonte de cette année, ce n’est pas Godzilla X Kong, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume ou même Dune 2, mais bien Vice-Versa 2. Avec 154 millions de dollars récoltés lors de son premier week-end aux États-Unis, le film de Kelsey Mann s’est lancé de manière spectaculaire. C’est simple, il a presque doublé les prédictions au box-office américain, qui voyait le long-métrage démarrer aux alentours de 80 à 90 millions pendant de ses 3 jours de lancement.

Et le démarrage en trombe n’a jamais vraiment calé, lors de sa deuxième semaine d’exploitation (seulement !), Vice-Versa 2 a détrôné Dune 2 et ses 711 millions de dollars engrangés dans le monde, et est devenu le plus gros succès de l’année par la même occasion. La course folle du film a logiquement continué, et en moins d’une vingtaine de jours depuis sa sortie le 14 juin, le film a donc dépassé le milliard de dollars (1,019 plus précisément) récoltés à travers le globe.

Un démarrage aussi nerveux que lui

Vice-Versa 2 entre donc dans le club très fermé des films ayant dépassé le milliard de dollars de recettes, on en compte 54 en tout, et surtout, uniquement 7 depuis la pandémie. La production Pixar rejoint donc Barbie, Avatar 2, Super Mario Bros. le film, Top Gun Maverick, Spider-Man : No Way Home et Jurassic World : Le Monde d’après.

Cette suite fait aussi mieux que le premier Vice-Versa réalisé par Pete Docter en 2015, qui avait fini sa course dans les salles avec un très joli total de 858 millions de dollars. Au classement des autres longs-métrages de Pixar au box-office, le film est d’ores et déjà cinquième, devant Le Monde de Nemo (940 millions) et juste derrière Le Monde de Dory (1,029 milliard), qu’il devrait dépasser dans très peu de temps. Le film ne devrait pas non plus avoir trop de mal à passer devant Toy Story 3 (1,067) et 4 (1,073) et à se hisser donc à la deuxième place du classement.

Le film qui protège tout les employés du studios

La première place est occupée par Les Indestructibles 2 et ses 1,243 milliard au box-office, et seul le temps nous dira si Joie et consorts arriveront à détrôner la famille super-héroïque. Une chose est sûre, quand on regarde ce top des films Pixar, les cinq au-dessus du milliard ont un point commun : ce sont des suites. De quoi mieux comprendre la volonté du studio dirigé par Jim Morris de réaliser plus de suites et de spin-offs, avec entre autres, Toy Story 5, prévu pour 2026.