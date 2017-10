The Predator : la créature de Shane Black s'affiche sur un premier poster électrique

Predator a terminé son tournage en juin dernier, depuis on attend des premières images avec impatience.

A l’exception de son casting impressionnant dévoilé dans quelques photos promotionnelles, le Predator réalisé par Shane Black reste bien mystérieux. On sait que ce ne sera ni un reboot du film original, ni une simple suite du long-métrage mis en scène par John McTiernan en 1987… et puis c’est tout.

Tout juste peut-on préciser que l’histoire « se déroule dans la banlieue d'une ville avec un petit garçon et son père » comme l’expliquait la boss de la 20th Century Fox, Stacey Snider, il y a quelques semaines.

Une petite partie du casting prometteur de The Predator

On est sûrement encore loin de découvrir une première bande-annonce - le film ne sortira pas avant le 15 août en France - mais le long-métrage s’est montré furtivement lors de la Brand Licensing Expo de Londres.

Sur le stand de la 20th Century Fox, on pouvait ainsi découvrir un premier poster stylisé de The Predator, la tête de la créature étant formée par des éclairs surplombant la ville où se déroulera l’intrigue. Alors oui ce n’est pas folichon mais en attendant l’arrivée d’une promo en bonne et due forme c’est déjà ça…