The Predator ne sera ni un reboot ni une suite du premier film

Aaaaaah The Predator... On en rêve de ce film, parce que Shane Black et parce que c'est comme ça. Et même s'il nous balade depuis des mois, on ne lui en veut pas du tout. Ce serait même le contraire d'ailleurs...

Le tournage de The Predator est enfin terminé et c'est pas trop tôt puisque le film doit quand même sortir sur tous les écrans français le 15 août 2018. Quasiment un an, ce qui est à la fois long et court et nous laisse tout le temps de jouer avec le rasta le plus fatal de l'univers pour savoir ce qu'il nous réserve. Et il faut bien avouer qu'en dehors des interventions sensationnalistes de Shane Black, le réalisateur, et quelques photos de tournage, ce qu'on a à se mettre sous la dent est bien maigre et que le film garde pour le momen tout son mystère.

L'une des plus grandes questions de The Predator, d'ailleurs, est de savoir où il se situera dans la chronologie de la saga. Si dès le départ Black a manifesté son désir de l'inscrire dans la continuité de ce que nous savons déjà, rien n'est moins sûr même si l'annonce récente de la participation de Jake Busey, dans le rôle du fils de son propre père (qui se fait salement buter dans Predator 2) nous donnait une bonne indication.

Mais voilà qu'aujourd'hui l'un des comédiens, Keegan-Michael Key, vient encore plus de semer le trouble au micro d'Entertainement Weekly en annonçant que le film devrait avoir une place à part dans la saga :

"Cela a été un vrai privilège que de faire ce Predator et si les gens s'attendent à voir un remake du film original, ils risquent d'avoir une grosse surprise. Une surprise très agréable d'ailleurs. Ce n'est pas une suite, il contient beaucoup d'humour et il a parfaitement sa place dans la continuité de la saga. Je pense que c'est le mieux que je puisse en dire pour le moment."

Donc, voilà, The Predator ne sera pas un reboot, pas un prequel et encore moins une suite. Ce sera quoi alors ? Réponse le 15 août 2018. En tout cas, le mystère s'épaissit. Tant mieux !