La Guerre des Rose : les premiers avis sur le remake du film culte sont arrivés

À quelques jours de sa sortie, le remake de la Guerre des Rose vient de recevoir ses premières critiques. Et celles-ci s’avèrent très contrastées : entre louanges pour son duo d’acteurs et grosses réserves sur le ton et la mise en scène. Revue de presse.

Trente-cinq ans après La Guerre des Rose, film culte inspiré du livre éponyme de Warren Adler, réalisé par Danny DeVito avec Michael Douglas dans le rôle d’Oliver Rose et Kathleen Turner dans celui de Barbara Rose, qui disséquait avec férocité la famille américaine traditionnelle, l’envie de remettre le couvert a frappé Hollywood de nouveau. Le film original, satire acerbe portée par des performances d’acteurs particulièrement cruelles et des dialogues taillés au cordeau, reste l’un des magnum opus de la comédie noire américaine.

Voilà donc que débarque La Guerre des Rose version 2025 (simplement The Roses en VO), signé Jay Roach (Austin Powers, Mon beau-père et moi), avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Theo Rose et Olivia Colman dans celui d’Ivy Rose. Le pitch conserve son humour noir : un couple parfait en apparence qui se disloque parce que la vie professionnelle de Theo s’écroule et que celle d’Ivy s’envole. Les premières critiques sont tombées. Revue de presse.

À lire aussi Sherlock : la série culte avec Benedict Cumberbatch pourrait revenir… au cinéma

Quel bonheur (c’est faux)

Premiers avis pour la guerre des rose

« La Guerre des Rose est le genre de film qu’il faut voir en groupe, même s’il ne semble pas nécessiter une expérience du grand écran. Allez le voir avec vos parents. Allez le voir avec votre moitié. Allez-y, tout simplement. » Slashfilm

« Avec des acteurs aussi incroyables que Colman et Cumberbatch au cœur de l’intrigue, il est facile de passer un excellent moment. Vous aurez autant envie qu’ils se séparent que vous aurez envie qu’ils se réconcilient, et c’est ce qui est le plus impressionnant. » ScreenRant

« Le couple évolue dans une hystérie contenue, proche de la farce sans jamais perdre en crédibilité, tout en gérant ce flux d’émotions comme une digue qui cède et menace de les engloutir tous les deux. Dans La Guerre des Rose, ils s’aiment comme ils se haïssent : avec une décadence totale et sans la moindre retenue.« The Independent

Gros pétage de plombs

« C’est l’alchimie combative entre les acteurs principaux qui permet au remake surchargé de Jay Roach de rester pétillant, même lorsqu’il menace de passer de sauvage à acide. » The Hollywood Reporter

« Il est difficile d’imaginer une grande comédie de studio aller aussi loin dans la noirceur que La Guerre des Rose à la fin des années 1980. [Ce remake] est emballé dans un joli ruban et refuse vraiment de se salir les mains, ce qui l’empêche au final de devenir quelque chose de véritablement remarquable. En l’état, La Guerre des Rose a du charme, mais il aurait gagné à avoir quelques épines de plus. » Collider

« Plutôt que de conclure sur un désastre divertissant, le final sabote de façon nihiliste tout ce que le film avait fait de bien et de réfléchi jusque-là, en traitant le couple plus cruellement qu’ils n’auraient jamais pu le faire l’un envers l’autre. » USA Today

En thérapie, version Jay Roach

« La Guerre des Rose, tant le livre que le film avec Danny DeVito, est une comédie d’horreur tristement célèbre pour sa brutalité, tandis que son remake est tout à fait gentillet en comparaison. » Slant Magazine

« L’adaptation du réalisateur Jay Roach brasse trop large et s’avère trop irrégulière dans son ton. Ce faisant, il sape le travail remarquable de Benedict Cumberbatch et Olivia Colman dans les rôles d’un couple marié qui parvient encore parfois à dépasser son animosité pour se souvenir de l’amour qui semblait autrefois indestructible. » Screen Daily

« À quelques rares exceptions près, c’est moins divertissant qu’une année de thérapie de couple. » The Daily Beast

Méfiez-vous des gens avec un tablier

Si le remake de La Guerre des Rose a un casting prestigieux, il semble peiner à retrouver la brutalité visuelle et narrative du film de 1989. Le charme britannique ravageur de Colman et Cumberbatch se heurterait à une esthétique aseptisée et un ton parfois trop lisse pour un sujet pourtant très corrosif. De ce fait, la satire d’origine paraît avoir été diluée. D’après la presse, certains gags fonctionnent, quand d’autres tombent méchamment à plat, le film hésitant entre satire grinçante et comédie domestique mièvre.

Le remake de La Guerre des Rose sortira en France le 27 août 2025.