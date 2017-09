The Predator en dit enfin (un peu) plus sur son histoire

The Predator, on l'attend, mais avec une force ! Déjà parce que Shane Black, et aussi parce qu'on le sent, on ne sait pas pourquoi mais c'est sûr, le film va nous venger de tous les Alien vs Predator du monde. Et on aura l'air fins si ce n'est pas le cas.

Mais après tout, on s'en fiche, on ne vit qu'une fois et si on ne s'emballe pas pour The Predator maintenant, nous n'aurons plus l'occasion de le faire. Le tournage du film est terminé depuis un bon bout de temps maintenant et on pourrait s'étonner que le projet soit des plus silencieux actuellement, surtout connaissant Shane Black, qui se répand généralement en déclaration dès qu'un micro se trouve à moins de 500 mètres de lui. Cela dit, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cela signifie qu'il est pris par la post-production du film. Même si, un moment donné, on a faim, il faut nous nourrir, on veut en savoir plus sur le film.

Et c'est là que l'on peut compter sur la boss de la 20th Century Fox, Stacey Snider, qui vient d'offrir un bon petit update au micro de Variety il y a peu. Evidemment, pas de détail capital de révélé, mais simplement une tendance, qui en dit déjà long sur ce qui peut nous attendre :

"Nous avons un film Predator qui va sortir et qui est inattendu et totalement frais. Je pensais que cela me prendrait 500 heures pour en lire le scénario, que ce serait une succession d'intérieurs dans la jungle, d'extérieurs avec encore plus de jungle, et puis ensuite il y aurait une grosse fusillade, mais Emma Watts est allée recruter Shane Black. Et dès la première page, ça ne ressemblait pas du tout à un film Predator."

Le gibier

Alors, là, souci, parce que cette déclaration peut être prise de différentes manières. Même si on va choisir l'option optimiste parce que Shane Black sait à quoi il s'attaque, vu qu'en plus il s'est lui-même fait buter par la créature en 1987. Mais cela ne nous dit toujours pas de quoi va parler le film. Sans rien révéler de l'histoire, Snider se permet quand même de confirmer au passage une rumeur qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque : The Predator ne se déroulera pas dans la jungle et c'est un élément primordial de son histoire :

"Le film se déroule dans la banlieue d'une ville. Et il y a un petit garçon et son père au centre de l'histoire."

Donc, voilà, pour le commando de gros bras, on repassera, encore qu'on n'en sache rien puisqu'avec Shane Black tout est possible. Comme de faire le meilleur film de super-héros en dézingant Tony Stark dans Iron Man 3.

Réponse donc le 15 août 2018.

"Contaaaaaaaact !"