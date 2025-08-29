The Bride : la sortie s’annonce toujours plus compliquée pour le Frankenstein avec Christian Bale

Selon la rumeur, cette décision a fait suite à des projections test compliquées à l’issue desquelles Maggie Gyllenhaal et le studio se seraient pas mal frités. Depuis, si des images intrigantes du film ont été montrées à la CinemaCon de Las Vegas en 2025, rien n’est parvenu jusqu’aux yeux et oreilles du grand public… Et voilà que The Bride! doit encaisser un nouveau coup dur qui pourrait bien rendre sa sortie encore plus compliquée .

Le projet The Bride! est en train de devenir l’un des meilleurs sketchs d’Hollywood. Tournée depuis longtemps, avec un casting de rêve ( Jesse Buckley , Christian Bale, Penelope Cruz , Annette Bening , Peter Sarsgaard …), cette relecture mi-comédie musicale mi-film de gangsters du mythe de Frankenstein a du plomb dans l’aile. Sa sortie a déjà été repoussée (du 26 septembre 2025 au 6 mars 2026) par la Warner, ce qui l’empêchera de candidater aux Oscars 2026.

Comme si la sortie de The Bride! n’était déjà pas assez compliquée comme ça, le Frankenstein de Maggie Gyllenhaal avec Christian Bale vient de recevoir un coup de massue sur la tête.

Comme le rapporte Bloody Disgusting, la sanction vient de tomber. La Motion Picture Association, qui administre la classification des films avant leur sortie, a décidé que The Bride! serait “R-rated”, c’est-à-dire que les mineurs de moins de 17 ans auront interdiction d’aller voir le film en salle sans être accompagnés d’un adulte. Cette classification redoutée des films de genre est souvent une véritable punition qui peut impacter directement le box-office.

Donnez-nous de nouvelles images, bon sang

Les groupes d’adolescents qui vont au cinéma voir le film d’horreur du moment entre potes, c’est une cible non-négligeable pour ce type de production, et leur limiter l’accès n’arrange pas les choses pour The Bride!. Selon Bloody Disgusting, la mention “R-restricted” a été attribuée au film en raison de scènes gores et de scènes de sexe, ce qui semble correspondre aux retours faits sur la bande-annonce montrée à la CinemaCon.

Toutefois, on sait à quel point le système de classification de la MPA peut être capricieux et injuste en fonction de ses critères parfois étranges, donc il est compliqué de prédire vraiment le niveau de violence du film sur cette seule information. Il n’empêche que certains adeptes du genre seront probablement ravis, eux, de cette classification qui laisse tout de même espérer une violence peu édulcorée et une véritable liberté de ton.

Evanouis a créé la surprise au box-office, et c’est tant mieux

Tout l’enjeu, pour Warner, sera de faire suivre à The Bride! le même chemin que Sinners et Evanouis, deux films d’horreur Warner de 2025 chacun “R-rated” qui ont pourtant été de gros succès commerciaux, et qui ont apporté un répit salvateur au studio après l’enchaînement des bides Furiosa, Mickey 17, Joker 2, Borderlands… Après avoir coûté 100 millions de dollars, Sinners en aura rapporté 366, tandis qu’Evanouis aura coûté 38 millions pour en récolter 207 (pour l’instant).

Face à son important budget de 80 millions, il faut souhaiter à The Bride! le même parcours. Mais le film sera-t-il en mesure de séduire le public, et ce en dépit de la restriction ? On l’espère encore. Rendez-vous dans les salles obscures le 6 mars 2026, et en attendant, rien n’interdit de se jeter sur le Frankenstein de Guillermo Del Toro attendu sur Netflix pour le 7 novembre 2025.