The Batman a forcé un gros changement dans Birds of Prey, mais ça n’aurait rien changé

Le scénario de Birds of Prey avec Margot Robbie a été modifié pour arranger les affaires de The Batman. Mais ça n’aurait probablement rien changé au bide du film.

C’est finalement à partir de là que le DCEU a commencé à dérailler et sentir le sapin. Sorti en 2020, Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn) a été le premier d’une longue série de bides, avant Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, Black Adam, Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2, qui se sont enchaînés comme des corbillards. Et après le succès affolant en 2018 du premier Aquaman, le seul film de cet univers partagé à avoir dépassé le milliard au box-office, c’était une première baffe de taille.

À lire aussi Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn : critique Squad

Conçu comme un spin-off de Suicide Squad surfant sur la vague féminine de Wonder Woman, qui avait dépassé tous les pronostics à tous les niveaux, le film centré sur la Harley Quinn de Margot Robbie a été un échec cuisant au cinéma : 205 millions au box-office pour un budget inférieur à 100 millions. Le pire là-dedans ? Le pire était à réellement venir pour le service compta de Warner Bros.

Des années après, alors que l’univers DC a été relancé avec un Superman qui a un peu galéré au box-office en 2025, le « vieux » souvenir de Birds of Prey est revenu lors d’une interview où Margot Robbie a révélé comment le scénario avait été changé à la demande de Matt Reeves, réalisateur de The Batman.

Allez à la case prison sans passer par le succès

THE BATMAN OF PREY

Au moment où Birds of Prey était tourné, en 2019, Matt Reeves s’affairait déjà sur sa version de Batman, qui arrivera au cinéma en 2022. Et la route a été longue pour le cinéaste engagé en février 2017 puisqu’il avait au départ rejoint le projet post-Batman v Superman construit autour de Ben Affleck. Celui-ci devait le réaliser et le co-écrire, mais il avait finalement décidé de simplement jouer dans le film… avant de quitter le rôle, officiellement, en janvier 2019. En mai, Robert Pattison était embauché, et ce Batman prenait alors une nouvelle direction, loin du DCEU.

Mais The Batman avait beau exister dans son propre monde, il restait attaché, malgré lui, à l’univers partagé de Superman, Wonder Woman, Aquaman et compagnie, tous développés par le même studio. Les équipes communiquaient entre elles pour ne pas se marcher dessus, et ne pas trop compliquer la lecture des films par le grand public.

Quand tu débarques dans le DCEU

Ce n’était apparemment pas si simple, comme le confirme une discussion entre Margot Robbie et Colin Farrell chez Entertainement Weekly, où la Harley Quinn du DCEU apprend au Pingouin de The Batman qu’il y a presque eu un conflit avec Birds of Prey. Attendu dans A Big Bold Beautiful Journey, en salles le 1er octobre, le duo a ainsi rouvert les dossiers DC :

– Margot Robbie : Est-ce qu’on a déjà parlé de Harley et du Pingouin ? – Colin Farrell : Je crois pas. Je pense pas que ce soit arrivé une seule fois. Non, on l’a jamais évoqué. Ces personnages existent dans tellement d’univers différents… – Margot Robbie : On a discuté de tellement de choses, et je pense qu’on n’a jamais parlé de ça. C’est tellement bizarre. La première version que Christina Hodson a écrit pour Birds of Prey, le méchant était le Pingouin. – Colin Farrell : Mais non ! Vraiment ? – Margot Robbie : Et puis Matt Reeves a appelé, et a dit, ‘N’utilisez pas le Pingouin. Je vais l’utiliser de mon côté’. Donc on a changé avec Black Mask. – Colin Farrell : Waouh ! Et comment était son Pingouin ? – Margot Robbie : Incroyable. – Colin Farrell : T’as encore une copie du scénario ? – Margot Robbie : Je l’ai probablement sur mon ordinateur. Tu pourrais le lire. »

Oz désobéir à Matt Reeves

Privée de Pingouin, l’équipe de Birds of Prey a jeté son dévolu sur Black Mask, un vilain nettement moins connu, qui est ici un gangster narcissique possédant un club dans Gotham. Mais ils se sont quand même payés un comédien de renom puisque c’est Ewan McGregor qui l’a incarné. Colin Farrell, de son côté, a trouvé le jackpot avec Oswald Cobblepot puisqu’il a repris ce rôle dans la série The Penguin, grand succès critique pour lequel il a été nommé aux Emmy (réponse lors de la cérémonie, le 14 septembre). Il reviendra aussi dans The Batman 2.

À lire aussi The Penguin : critique du spin-off réussi de The Batman

Margot Robbie en a vraisemblablement fini avec Harley Quinn après Suicide Squad, Birds of Prey et The Suicide Squad. Interrogé sur son potentiel retour dans le nouvel univers DC, où certains de ses collègues comme John Cena sont présents, James Gunn avait botté en touche avec une réponse vague et polie.