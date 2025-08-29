Avengers Doomsday : un acteur confirme la grosse crainte qu’on a sur le méga-film blindé de héros

Sous ses airs de menu maxi best-of de toute l’écurie Marvel, Avengers : Doomsday va devoir laisser certains personnages de côté pour parvenir à ses fins. Et un personnage très apprécié des fans va en faire les frais (et d’autres aussi sûrement).

Entre le petit bide de Captain America 4 (415 millions au box-office, pour un budget de 180 millions), le plus gros bide de Thunderbolts* (382 millions au box-office pour un budget estimé à 180 millions) et la grosse déception des 4 Fantastiques (492 millions pour 200 millions de budget), ça doit serrer les fesses chez Marvel. La saga du Multivers, censée rivaliser avec la puissance émotionnelle et commerciale d’Avengers : Infinity War et Endgame, peine encore et toujours dans la semoule héroïque. Tous les regards se tournent donc vers Avengers Doomsday et sa suite Secret Wars, projets censés relancer la machine.

Sur le papier, l’idée excite évidemment les fans : rassembler Avengers, mutants et ex-héros de la Fox pour une gigantesque bataille contre le Docteur Doom incarné par Robert Downey Jr. Mais pour gérer l’énorme casting d’Avengers 5, il fallait forcément faire des choix. Et certains personnages héritent apparemment d’une place plus restreinte que prévu, à commencer par l’un des héros apparus dernièrement dans le MCU.

Simple, basique

Au cours d’une interview accordée au site mexicain La ReSolana, Tenoch Huerta a confirmé qu’il reprendra bien son rôle de Namor dans Avengers : Doomsday mais sous une forme beaucoup plus “simple” que ce que les fans espéraient. Pas d’arc dramatique majeur pour le prince atlante de Talokan, qui devrait se contenter d’un rôle secondaire, voire d’un simple renfort dans les moments-clés du récit ? C’est en tout cas ce qu’il laisse entendre :

« Il y a une vingtaine de personnages impliqués dans l’histoire, ce qui signifie que nous allons tous avoir des rôles plus petits, parce qu’il faut laisser de la place à tous les personnages et à tous les univers. Ça en fait un rôle beaucoup plus simple, en termes de temps et d’énergie pour tourner un tel film. »

Dit comme ça, c’est une évidence. Mais difficile de ne pas se demander si la formule va rendre un minimum justice aux personnages. Et notamment à Namor.

Namor de rire

L’après Avengers Doomsday

Pour un personnage aussi imposant dans les comics, parfois présenté comme le premier mutant de l’histoire Marvel, et très souvent lié aux 4 Fantastiques et au Dr Doom, le choix est plus que surprenant. D’autant que son introduction dans Black Panther : Wakanda Forever en avait fait une figure ambivalente, puissante et complexe, qui suscitait de grandes attentes pour la suite. Mais Marvel semble préférer garder cette carte en réserve, plutôt que de le placer au premier rang trop tôt (en tout cas on l’espère).

Car en coulisses, de nombreuses rumeurs stipulent que Marvel réfléchirait sérieusement à exploiter Namor sur le long terme, possiblement dans un film solo ou une intrigue liée aux X-Men. Comme Magneto, le personnage brille lorsqu’il garde une position ambiguë, oscillant entre antagoniste, allié et souverain en lutte pour son peuple. Sa présence discrète dans Avengers : Doomsday permettrait donc de rappeler son existence, sans épuiser trop tôt ses cartouches narratives.

« C’est ici le tournage d’Avatar ? »

Reste que ce choix risque de décevoir une partie du public. L’attente autour de Namor avait explosé après Black Panther 2, symbole d’une nouvelle génération de personnages Marvel venant bousculer une hiérarchie super-héroïque beaucoup trop figée. Le réduire à une apparition, c’est prendre le risque de reléguer au second plan l’une des créations les plus fraîches de la phase actuelle.

Ceci dit, Tenoch Huerta a tout de même donné un indice sur son apparition dans Avengers : Doomsday, qui pourrait être plutôt réjouissante. En effet, l’acteur a teasé une rencontre entre le personnage de Namor et celui de Sue Storm (Vanessa Kirby) des 4 Fantastiques. Il a qualifié l’actrice de « collègue formidable et spectaculaire ».

Une légère tension entre ces deux là

La relation entre Namor et Sue Storm dans les comics Marvel est marquée par une tension amoureuse constante. Namor nourrit une fascination obsessionnelle pour Sue, et l’héroïne, bien que majoritairement fidèle à Reed Richards, n’est jamais totalement insensible au prince atlante. Ce faisant, la relation Namor/Sue/Reed reste l’un des triangles amoureux les plus célèbres de Marvel.

L’autre gros problème : si Namor se retrouve avec un rôle mineur, il est plus que probable que d’autres figures majeures du MCU (et de l’ex écurie Marvel-Fox) subissent le même sort. En vrac, on craint que Shang-Chi, America Chavez (découverte dans Doctor Strange 2) ou même les X-Men soient réduits à de simples renforts. Du côté des anciens Avengers, Ant-Man, la Guêpe (pas encore confirmée) ou même Captain Marvel (idem) pourraient aussi faire les frais de cette surcharge, surtout si Marvel tient compte du diktat du box-office puisque Ant-Man 3 et The Marvels ont été des bides.

Quoi qu’il en soit, on retrouvera Namor dans Avengers : Doomsday, qui sortira le 16 décembre 2026. S’il survit à Doomsday, il reviendra sûrement aussi pour Avengers 6 : Secret Wars, le 15 décembre 2027 dans les salles françaises.