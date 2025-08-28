Les 4 Fantastiques : le réalisateur viré par le studio explique ce qui s’est passé à l’époque 

Ce nom était celui de Chris Columbus , metteur en scène auréolé du succès de Maman, j’ai raté l’avion ! , Mrs. Doubtfire et des deux premiers Harry Potter . Également scénariste de Gremlins et des Goonies , il était, à cette époque plus que jamais, le nom qui portait chance aux gros divertissements familiaux . Les films de super-héros auraient pu être la nouvelle étape logique de sa carrière, s’il n’avait pas été viré comme un malpropre des 4 Fantastiques pour la pire des raisons.

Les 4 Fantastiques sorti en 2005, avec Jessica Alba , Ioan Gruffudd , Chris Evans et Michael Chiklis , a été réalisé comme chacun personne sait par Tim Story , un metteur en scène prolifique ( Barbershop , Think like a Man , le long-métrage Tom & Jerry , le Shaft de 2019, Un Noël pas comme les autres …) mais dont le nom ne brille pas spécialement au firmament d’Hollywood. Pourtant, celui d’un réalisateur beaucoup plus reconnu aurait dû être rattaché au projet, au moins en tant que scénariste et producteur.

Ce réalisateur bien installé devait travailler sur Les 4 Fantastiques de 2005, et il explique aujourd’hui la raison absurde qui lui a valu son renvoi.

C’est au micro du podcast Fade to Black que Chris Columbus s’est confié sur cette anecdote hallucinante de sa vie. Aussi bien scénariste que réalisateur et producteur de films à succès, le cinéaste n’a peut-être pas beaucoup de déconvenues de ce type à raconter, ce qui rend celle-ci d’autant plus savoureuse.

A l’époque de la préparation du film Les 4 Fantastiques, Columbus travaillait avec d’autres sur l’élaboration du scénario, et devait également produire le film, là aussi avec d’autres, pour la 20th Century Fox. Jusqu’au jour où il a… osé donné son avis :

“Nous étions dans une situation un peu bizarre. Sur le premier Les 4 Fantastiques, j’avais bossé sur une version de scénario. Il y avait beaucoup de scénaristes sur le coup. Un film allait se faire et je devais le produire. J’ai rencontré le réalisateur et j’avais quelques idées. En gros, j’ai dit ‘Certains croquis préparatoires devraient ressembler un peu plus au travail de Jack Kirby, [l’illustrateur] créateur des Quatre Fantastiques, et devraient rappeler davantage l’âge d’argent de Marvel’. Je suis parti de cette réunion et alors que j’étais en train de rentrer chez moi, la direction de la 20th Century Fox m’a appelé pour me dire que j’étais viré et que j’avais un avis trop marqué”.

A l’époque de la suite, Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent, Columbus était déjà loin

L’idée qu’un scénariste et producteur ait pu être viré sans ménagement d’un tel projet pour avoir voulu apporter davantage de fidélité aux comics originaux a de quoi faire serrer les dents aux fans les plus puristes de Marvel. Mais pour la Fox, depuis rachetée par Disney, le problème était-il que Chris Columbus ait une envie de direction artistique, ou qu’il l’exprime ? Aujourd’hui, impossible de le savoir, de même que les autres personnes impliquées dans le projet auraient peut-être une autre version de la même histoire à raconter.

En revanche, une telle anecdote illustre parfaitement le fait que, dans la jungle hollywoodienne, même un producteur, lorsqu’il joue les petites mains pour un studio, peut être viré d’un film du jour au lendemain. Chris Columbus reste mentionné en tant que producteur exécutif au générique des 4 Fantastiques, mais il ne sait même pas trop pourquoi. Pour lui, ça ne correspond à rien.

Le modèle ultime ?

Le cinéaste explique qu’à l’époque, il avait envie de s’essayer au genre super-héroïque, puisqu’il avait même écrit un scénario de Daredevil et avait envisagé la possibilité de réaliser Spider-Man avant que Sam Raimi ne s’y colle. Malheureusement, l’expérience des 4 Fantastiques lui aura fait passer l’envie de raconter des histoires de justiciers, et aujourd’hui, il estime que le moment est passé :

“Au fil des ans, d’autres se sont si bien débrouillés que j’ai perdu l’envie de faire des films de super-héros. Ça a commencé avec Spider-Man 2. Quand j’ai vu ce que Sam Raimi en avait fait, je me suis dit que c’était le film de super-héros parfait. Et ce que Matt Reeves a fait avec The Batman, avec Robert Pattison, c’est génial aussi. Je me suis rendu compte que je n’avais plus envie de faire ce genre de films parce que d’autres le font bien mieux que je n’en serais capable, aujourd’hui.”

Columbus a donc eu la sagesse de tourner la page sur cette étape manquée de sa carrière, qu’il aura remplacée par d’autres aventures pas si éloignées, par exemple en réalisant Percy Jackson : Le Voleur de foudre. Les 4 Fantastiques de 2005 aurait-il davantage marqué l’Histoire si Columbus avait eu son mot à dire et avait pu réinjecter un peu de l’imaginaire de Jack Kirby dans le résultat final ? On ne le saura jamais.

En revanche, les amateurs des films du réalisateurs pourront se consoler en se jetant sur son dernier film, Le Murder Club du jeudi, disponible sur Netflix à partir du 28 août.