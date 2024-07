Après l’immense succès du film Joker réalisé par Todd Phillips, on récapitule dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur Joker 2.

En 2019, Todd Phillips, qui était jusque-là étiqueté comme le réalisateur de la trilogie Very Bad Trip, a surpris tout le monde ou presque avec Joker. En plus d’avoir dépassé le milliard de dollars au box-office mondial (un record pour un film classé R), le long-métrage hérité de la franchise DC a reçu un Lion d’Or et une ovation à la Mostra de Venise, en plus d’un Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Forcément, tout le monde a eu envie de transformer l’essai avec une suite.

Date de sortie, titre officiel, bande-annonce, synopsis, casting… retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur Joker 2.

JOKER AURA-T-IL UNE SUITE ?

Joker a été conçu comme un film original se suffisant à lui-même, mais on ne pouvait décemment pas croire que la Warner ne chercherait pas à exploiter un peu plus cette mine d’or, le film ayant été un des plus gros succès à la fois critique et commercial de l’entreprise ces dernières années. Le réalisateur Todd Phillips a laissé planer le doute quant à son retour sur le projet avec une malice évidente, mais a fini par confirmer le développement de Joker 2 en juin 2022 avant que l’information soit reprise par la presse spécialisée.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE JOKER 2 ?

La Warner a indiqué que Joker 2 devrait sortir le 4 octobre 2024 aux États-Unis. Il arrivera donc dans les salles françaises le 2 octobre 2024.

DE QUOI PARLERA JOKER 2 ?

Malgré l’absence de synopsis officiel, on sait déjà que Joker 2 sera très différent du premier volet. Tout d’abord, le Joker ne sera plus seul, mais accompagné de la fantasque (et fantastique) Harley Quinn, mais pas celle du DCEU. Il a également été annoncé que la suite s’apparentera à une comédie musicale se déroulant à l’asile d’Arkham, ce qui n’est d’ailleurs pas illogique compte tenu de la personnalité et de la mégalomanie de ces deux personnages qui adorent se mettre en scène et user d’artifices.

On peut facilement imaginer que le film reviendra sur leur rencontre et le début de leur relation, mais on ne sait pas encore s’il aura un lien plus ténu avec les personnages de Bruce Wayne ou même à quel point il sera proche du premier volet au niveau du ton et de l’histoire. Todd Phillips a par ailleurs partagé sur Instagram un premier aperçu de Joker 2 avec Arthur en train de se faire raser dans un décor qui collerait bien à Arkham.

Le directeur de la Mostra de Venise, Alberto Barbera, a par ailleurs donné son avis et a évoqué que ce nouvel opus sera une comédie musicale bien plus sombre que le premier film.

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING ?

Étant donné que l’action se déroulera à Arkham, peu de personnages et interprètes seront de retour, à l’exception de Joaquin Phoenix (Arthur Fleck) et Zazie Beetz (Sophie Dumond). En revanche, d’autres noms ont été annoncés :

Lady Gaga (Harley Quinn)

Brendan Gleeson dans un rôle encore inconnu

Catherine Keener dans un rôle encore inconnu

Harry Lawtey dans un rôle encore inconnu

Première image de la suite de Joker

QUEL SERA LE TITRE DE JOKER 2 ?

Le titre de Joker 2 mettra en avant le duo Joker et Harley Quinn. Ce sera donc Joker : Folie à Deux.

OÙ SERA DIFFUSÉ JOKER 2 ?

Avec Warner, rien n’est jamais sûr, mais puisque le premier Joker a dépassé le milliard au box-office mondial et reste un important succès en salle pour la compagnie, il y a de fortes probabilités que le film reste une exclusivité cinéma.

Découvrez la bande-annonce de Joker 2

Voici la dernière bande-annonce publiée par Warner