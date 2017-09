Stephen King : apocalypse, pandémie, vampire, croque-mitaine... 10 adaptations du maître dont on rêve

La sortie de Ça rappelle que l'oeuvre de l'écrivain regorge de bijoux qui feraient de fantastiques films.

Carrie au bal du diable, Shining, Creepshow, Cujo, Dead Zone, Stand by Me, La Ligne verte, Running Man, Simetierre, Les Evadés, Dolores Claiborne, Les Démons du maïs, Un élève doué, Dreamcatcher, Fenêtre secrète, Chambre 1408, La Tour Sombre, Mr. Mercedes, Gerald's Game... Stephen King a inspiré de nombreux films, téléfilms et séries depuis maintenant 40 ans, ses textes ayant été portés par des noms prestigieux, devant et derrière la caméra.

Alors que le succès phénoménal de Ça (plus de 380 millions au box-office et une carrière loin d'être terminée) devrait sans surprise relancer la machine à adaptation, avec notamment celle de En ce lieu des tigres, Ecran Large s'est penché sur l'œuvre colossale de Stephen King pour choisir quelques-uns de ses écrits qui feraient de bons, voire d'excellents films.

Petit tour d'horizon de 10 adaptations qu'on aimerait voir au plus vite.

CELUI QUI GARDE LE VER



Cette nouvelle est un cas particulièrement intéressant dans la carrière de Stephen King. On le sait, le Maître a façonné avec les années un univers riche et complexe avec quelques points d'ancrage comme Boulder, Bangor, le Maine ou encore ses villes fictives de Castle Rock et Jerusalem's Lot. Salem's Lot dans laquelle se déroule d'ailleurs cette histoire, sorte de prequel à son roman Salem et gros hommage à l'univers du romancier H.P. Lovecraft.

Dans la forme déjà : une correspondance, un témoignage hallucinant et halluciné d'événements étranges qui se déroulent dans une maison. Des références aussi aux Grands Anciens, à Chtulhu et au pendant du Necronomicon inventé par un contemporain de Lovecraft, Robert Bloch : De Vermis Mysteriis. Un récit bien loin des codes habituels de King, situé au 19e siècle, et terrifiant dans son propos comme dans sa rédaction ; une véritable descente dans la folie où le vrai et le faux se mélangent pour finalement ne plus se quitter. Une expérience assez traumatisante en très peu de pages, qui ferait assurément un très grand film d'épouvante à l'ancienne.





Réalisateur suggéré par la rédaction : Stuart Gordon.





UN DERNIER POUR LA ROUTE



Nous restons dans les environs de Jerusalem's Lot avec cette autre nouvelle qui peut servir d'épilogue au roman Salem, avec un concept simple mais redoutable : un lieu unique, le Tookey's Bar, durant une nuit frappée par un gros blizzard. Un dernier client s'apprête à partir quand soudain, un homme, frigorifié, entre et appelle à l'aide.

Le point de départ d'une plongée dans l'horreur qui sert avant tout à montrer que les vampires de la ville maudite n'ont pas tous disparus et qu'ils peuvent encore faire du mal. Un récit tendu, simpliste en apparence et qui mise avant tout sur l'efficacité de son enchainement d'événements. L'horreur pure, l'angoisse, le mystère, tout y est pour faire une superbe petite série B enragée et terrifiante. Bien sûr, il faudrait broder un peu autour pour donner un film entier, mais le suspense est là et parfaitement adapté à une transposition sur grand écran.





UNE SALE GRIPPE



10 pages ! Il ne faut que 10 pages à Stephen King pour nous faire croire à la fin du monde. En cause, un virus terrible venu d'Asie qui décime les Hommes sans aucun moyen d'arrêter la pandémie. Six jeunes gens se retrouvent à la plage en pensant être immunisés parce qu'ils ont survécu à la grippe A.2, alors que la grippe A.6 a presque emporté toute l'Humanité. Jusqu'à ce que l'un d'eux n'apprenne au narrateur qu'il est contaminé.

Un récit prophétique de plus de 30 ans, qui rappelle évidemment le SRAS et les autres saloperies du genre, dans un récit désenchanté, gris et mélancolique où il faut accepter l'inévitable. Sa construction entre flashbacks et moments présents est un modèle du genre en si peu de pages, un gigantesque spleen parcourt le court récit et on en ressort ému et déprimé. De quoi assurément faire un très grand film catastrophe intimiste.





LE CROQUE-MITAINE



On triche un peu parce que la nouvelle Le Croque-mitaine existe déjà plus ou moins en film mais il est très difficile d'en trouver l'adaptation en bonne qualité. Il s'agissait d'un court-métrage réalisé en 1982 réalisé par Jeff Schiro, sorti en vidéocassette mais rapidement retiré de la vente pour des problèmes de droits. Le récit, lui, est terrifiant.

Un homme consulte un psychiatre pour lui expliquer que le boogeyman a tué son fils et nous assistons au récit en passant par toutes les étapes du bon, du vrai fantastique : le déni, le doute, l'horreur de la vérité. Une horreur psychologique qui, en 14 petites pages, parvient à nous coller une frousse de tous les diables. Pour l'exemple, l'auteur de ce texte n'a plus pu laisser son placard ouvert pendant la nuit à cause de cette histoire durant son enfance. Un récit qui contient tous les ingrédients d'un vrai grand film d'horreur avec un final tellement dingue qu'il retourne le cerveau et le coeur. Du grand Stephen King qui mérite, au minimum, une vraie bonne adaptation digne de ce nom.





Réalisateur suggéré par la rédaction : James Wan ( Insidious, Dead Silence). James Wan ( Conjuring, ).

LE TALISMAN DES TERRITOIRES

Si La Tour Sombre a rayé le cristallin de beaucoup de lecteurs, ces derniers ne sont pas sans savoir qu’il existe un autre roman qui partage l’univers mutant de la saga. Il s’agit du Talisman des Territoires, co-écrit avec un autre génie du fantastique, le grand Peter Straub. On y suit Jack Sawyer, gamin qui va arpenter une dimension parallèle pour sauver un être aimé. Le texte a le potentiel de devenir un immense récit épique.

Réalisateur suggéré par la rédaction : il faut un metteur en scène rompu à l’émotion et capable de proposer une véritable odyssée. Depuis The Lost City of Z, on sait que James Gray, avide d’explorer de nouveaux genres, est tout désigné.

CHANTIER

Sans doute le drame le plus poignant de King, où nous suivons un homme au bord de la crise de nerfs, incapable d’abandonner sa maison, que la municipalité doit démolir pour laisser la place à une autoroute. Une intrigue simple, resserrée, où King rappelle qu’au-delà d’un brillant artisan de la peur, il a toujours fait preuve d’une conscience aiguë des réalités sociales subies par les classes ouvrières américaines.

Réalisateur suggéré par la rédaction : Sylvester Stallone pour écrire, réaliser et interpréter cette histoire, évidemment.

ROADMASTER

Roman désespéré pensé comme un Christine à l’envers, dont la terrifiante entité motorisée demeurerait immobile, contaminant progressivement l’espace mental de ceux qui en ont la garde. Roadmaster est à la fois le roman de l’exorcisme pour King (mutilé peu avant par un terrible accident), et aussi celui de la fin d’une époque, où le romancier acte la fin de certains des mythes qu’il a contribué à créer, désormais si intimement lié à la culture populaire qu’ils y demeurent figés, quoique toujours prêts à mordre.

Réalisateur suggéré par la rédaction : John Carpenter, qui reviendrait pour relire son adaptation de Christine à l’envers.

COLORADO KID

Une enquête irrésolue, un récit dont on ne sait jamais s’il est sur le point de basculer dans la mélancolie, le fantastique ou la folie douce, emmené par trois personnages attachants. Ce court texte offre une matière première souple, qu’un réalisateur pourra transformer, tordre, afin d’en proposer une véritable adaptation, à condition de ne pas trop appuyer l’évident hommage à Twin Peaks contenu dans l’ADN du projet.

Réalisateur suggéré par la rédaction : Bong Joon-ho, dans la veine de Memories of Murder, mêlant fantaisie funèbre, interrogations existentielles et investigations labyrinthiques.

LES RÉGULATEURS

Comptant parmi les derniers textes écrits sous le pseudonyme Richard Bachman, Les Régulateurs souffre d’une construction maladroite, d’un rythme trop éclaté pour son propre bien. En revanche, cette histoire d’une extrême violence, à la brutalité sèche, souvent imprévisible, a des airs de néo-western retors, à la dernière partie totalement surréaliste et riche d’une mythologie qui fleure le cinéma à plein nez (ah les motoKops…).

Réalisateur suggéré par la rédaction : Quentin Tarantino pourrait bien transformer ce matériau brut en or massif (et nous agacer King au passage, d’ailleurs).

ÇA VOUS POUSSE DESSUS

Peut-être un des textes les plus intrigants et dérangeants de King, soit la discussion en apparence banale entre deux vieux messieurs, au sujet de la curieuse demeure Newall, dont les propriétaires successifs construisent sans cesse de nouvelles extensions, au fur et à mesure que s’enchaînent des évènements particulièrement étranges.

Réalisateur suggéré par la rédaction : David Robert Mitchell (It Follows) trouverait dans cette histoire absurde, dissonante, traversée par une énergie sexuelle inquiétante, un terrain de jeu fascinant. Et si David Cronenberg n’avait pas déjà mis en scène Dead Zone, il serait évidemment le candidat idéal.

