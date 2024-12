La suite de Vaiana a débarqué au box-office nord-américain où elle a détrôné la comédie musicale Wicked, tout en battant le record de Vice-Versa 2.

Mufasa pourra soit changer la donne soit confirmer la tendance, mais on peut quand même affirmer qu’en 2024, Disney a retrouvé la forme après des années post-covid compliquées. Marvel était en berne après l’implosion de The Marvels, mais Deadpool & Wolverine a remis du beurre et du caviar dans les épinards, tout comme Vice-Versa 2 a sauvé Pixar après le crash historique de Buzz l’Elair.

Les Classiques de Disney n’ont pas été épargnés non plus, surtout avec Wish : Asha et la bonne étoile qui a suscité autant d’intérêt (et en méritait autant) que de La ferme se rebelle ou Chicken Little. C’est donc Vaiana 2 qui se charge d’écoper le navire.

Le raz de marée Vaiana 2

La suite réalisée par David G. Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller a beau recevoir des critiques mitigées, les spectateurs nords-américains se sont déplacés en masse ce week-end : 135,5 millions de dollars de recettes sur trois jours pour un total de 221 millions (le film étant sorti un mercredi pour profiter du long week-end de Thanksgiving). Et c’est un record à presque tous les niveaux pour ce film qui a déjà remboursé son budget estimé à 150 millions de dollars, hors marketing.



À lire aussi Vaiana 2 : démarrage gigantesque pour la suite Disney

Il s’agit non seulement du deuxième plus gros démarrage de l’année devant les 205 millions (sur 5 jours) de Vice-Versa 2 et derrière les 261 millions de Deadpool & Wolverine (sur 5 jours également), mais aussi du meilleur lancement à domicile d’un Classique Disney puisqu’il a détrôné La Reine des Neiges 2 (130 millions en trois jours, 163 millions en cinq).

Pour ne rien se refuser, il a également surpassé les démarrages de Super Mario et tous les films de la franchise Moi, moche et méchant (Minions inclus), pour ne citer que les concurrents les plus féroces. Reste à voir si Vaiana 2 tiendra sur la durée et dépassera les 652 millions à domicile historiques de Vice-Versa 2 ou les 477 millions de La Reine des Neiges 2.

Le grand écart de The Rock au box-office

LOVE IS WICKED

Forcément, l’arrivée de Vaiana 2 a coupé l’élan de Wicked, qui descend donc sur la deuxième marche du podium après son départ en fanfare. La comédie musicale événement de Jon Chu avec Ariana Grande et Cynthia Erivo se maintient toutefois très bien avec 80 millions supplémentaires dans les poches, pour un total de 262 millions de dollars, n’ayant subi une baisse de fréquentation que de 28%. On parle déjà du lancement le plus peformant de tous les temps au box-office pour une adaptation de Broadway.

Au terme de son exploitation, elle pourrait aussi devenir la plus grosse comédie musicale de tous les temps. A domicile, Wicked a notamment surpassé La la land, les deux Mamma Mia, The Greatest Showman et Les Misérables (de 2012).



À lire aussi Wicked bat un record impressionnant au box-office américain en seulement 8 jours

Pour Gladiator 2 en revanche, la tendance est toujours à la baisse après un démarrage à domicile parasité par Wicked. Accusant une chute de 44% et une place de moins dans le Top 5 hebdomadaire, la suite tant attendue du péplum a encaissé 30 millions de dollars ce week-end pour un total de 111 millions.

Pouce vers le bas

C’est aussi un plus gros score que Napoléon (61 millions aux États-Unis), House of Gucci (53 millions), Le Dernier Duel (10 millions), Alien Covenant (74 millions) et Tout l’argent du monde (25 millions), bien que le budget soit bien supérieur avec une estimation entre 240 et 250 millions de dollars hors marketing (près de deux fois et demie le budget du premier volet).

Quant à Red One, si la comédie de Noël avec Dwayne Johnson et Chris Evans n’a subi qu’une toute petite baisse de 2,5 %, le bide se confirme après trois semaines en salles. Sur le dernier week-end, le film de Jake Kasdan n’a gagné que 12 millions de dollars, élevant les recettes à… 76 millions de dollars. Ce ne serait pas si grave s’il n’avait pas coûté 250 millions. Et c’est encore pire quand on le compare à Black Adam, le précédent four de The Rock en salles, qui au même stade d’exploitation avait amassé 137 millions aux États-Unis.

Autant dire que malgré ce week-end de Thanksgiving énorme, Red One a des chances de se faire une place de dernière minute parmi les plus gros échecs commerciaux de 2024 (le box-office international n’étant pas la bouée de sauvetage espérée). En France, il n’a toujours aucune date de sortie.