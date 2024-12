Sans surprise, Vaiana 2 et Wicked continuent de dominer le box-office nord-américain, contrairement à Gladiator 2 qui reste à la traîne.

On se doutait bien qu’avec la sortie de Vaiana 2 fin novembre et celle de Mufasa mi-décembre, Disney ferait la danse de la pluie de billets jusqu’à la fin de l’année. On attend encore de voir si le public sera bel et bien au rendez-vous pour la suite-prequel du remake du Roi Lion, mais pour ce qui est du dernier Classique d’animation, son succès démentiel est confirmé depuis son premier week-end d’exploitation record.

Reste à voir jusqu’où ce raz-de-marée sera capable d’aller, mais nul doute que Vaiana 2 est un bon prétendant pour piquer la couronne de La Reine des Neiges 2 (plus gros succès d’un Classique Disney), et peut-être même celle de Vice-Versa 2 (plus gros succès du cinéma d’animation tout court).



Disney qui débarque encore pour tout péter

I came in like a wicked ball

Pour son deuxième week-end en salles, Vaiana 2 aurait rapporté 52 millions de dollars supplémentaires malgré une baisse de fréquentation d’environ 62%, pour un total de 300 millions à domicile. Le film est pour l’instant au coude-à-coude avec La Reine des Neiges 2 qui au même stade son exploitation comptabilisait 297 millions de dollars sur le marché nord-américain. En revanche, Vice-Versa 2 avait une longueur d’avance puisqu’il s’approchait déjà des 400 millions (pour finir sa course à 652 millions).

En moins de 15 jours, le film réalisé par Dana Ledoux Miller, Jason Hand et David Derrick Jr. est cependant devenu le cinquième plus gros succès de 2024 au box-office domestique, devant Beetlejuice Beetlejuice et derrière l’autre réussite et événement de cette fin d’année : Wicked.

Après son démarrage tonitruant, le film réalisé par Jon Chu poursuit son envolée au box-office. Wicked aurait ainsi empoché 34,8 millions de plus sur son troisième week-end, portant ses recettes à 320 millions de dollars.

Wicked, la reine des comédies musicales

GLADIATOR 2, DÉJÀ VAINCU ?

Le film porté par Cynthia Erivo et Ariana Grande continue ainsi de creuser l’écart avec Gladiator 2, qui reste dans l’ombre colorée de l’adaptation du carton de Broadway. La suite de Ridley Scott a été éclipsée dès sa sortie par la comédie musicale et n’a gagné ce week-end qu’un peu plus de 12 millions de dollars selon les estimations, pour moins de 133 millions en tout aux États-Unis.

Il ne lui reste toutefois qu’un petit bout de chemin à faire pour égaler les 187 millions de Gladiator en 2000, mais en trainant derrière lui un budget estimé entre 210 et 250 millions de dollars (contre 100 millions hors inflation pour le premier volet). Gladiator 2 devra donc surtout compter sur ses recettes internationales pour redresser la barre. Il ne s’agirait pas pour cette suite discutée depuis plus de vingt ans de rejoindre la liste des échecs et/ou déceptions commerciaux de Ridley Scott après Napoléon, House of Gucci ou Le Dernier Duel (pour ne citer que les plus récents).

Ridley Scott devant Cynthia Erivo et Ariana Grande

Et parce qu’il ne faudrait pas l’oublier : Red One, le film de Noël avec Dwayne Johnson et Chris Evans continue quant à lui sa traversée du désert. La comédie coproduite par Amazon n’a gagné que 7 millions de dollars pour son quatrième week-end d’exploitation, ce qui lui fait au moins passer la barre pas symbolique des 85 millions de dollars. Le film ayant coûté 250 millions hors marketing, le coup de massue a de quoi assommer The Rock, surtout après les flops successifs de Jungle Cruise et Black Adam (que Red One ne dépassera probablement pas).



En revanche, Red One a été dépassé par le film indien (télougou) Pushpa 2, la suite du phénomène de 2021. Si ce dernier qui récolté 1,3 million de dollars sur le sol nord-américain, le nouveau volet du réalisateur Sukumar porté par l’acteur Allu Arjun totaliserait déjà près de 9,3 millions de dollars pour son week-end d’ouverture.

Autant dire qu’aucune magie ni aucun miracle de Noël ne sauvera la comédie de Jake Kasdan du fiasco.