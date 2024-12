Aux États-Unis, le week-end du 13 au 15 décembre a été particulièrement douloureux pour les nouveaux blockbusters en lice, à savoir Kraven the Hunter et Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim.

Le box-office américain est en liesse depuis quelques semaines, notamment grâce à un duo dévastateur : Wicked, sorti le 22 novembre, et Vaiana 2, qui a renvoyé Disney dans la stratosphère lors du fameux week-end de Thanksgiving, du 27 novembre au 1er décembre. Toutefois, la relève est loin d’être assurée. En attendant le coup de grâce de Mickey avec Mufasa et le grand retour de Sonic, censés égayer les fêtes de fin d’année, c’est au Seigneur des Anneaux et à Kraven the Hunter, tous deux sortis ce vendredi 13 décembre, de faire l’intérim.

Et il y a de quoi de devenir superstitieux, car les deux blockbusters sont d’incommensurables fours. À moins que Jason Voorhees n’ait rien à voir avec leur infortune, contrairement aux stratégies douteuses des studios. Dans le cas du Seigneur des Anneaux, c’est même certain.

Le Seigneur des Anneaux : un bide pour les unir

L’étonnant choix de sortir une adaptation animée de Tolkien n’a pas payé : selon les estimations, La Guerre des Rohirrim a démarré à la cinquième place du box-office, tout juste devant Red One, la catastrophe industrielle d’Amazon sortie 5 semaines auparavant. Avec 4,6 millions de dollars récoltés dans 2 602 salles, il confirme que la marque seule ne suffit pas à convaincre le public de se déplacer en masse pour de l’animation japonaise.

Un échec qui ne devrait pas faire un si gros trou dans les finances de New Line et Warner, respectivement coproducteur et distributeur du film de Kenji Kamiyama. En effet, celui-ci n’aurait couté que 30 millions de dollars, un budget dérisoire en comparaison de la trilogie originale, dont chaque volet avait coûté plus de 90 millions de dollars (donc bien plus en prenant en compte l’inflation), du Hobbit et de ses 200/250 millions par film, ou bien entendu de la série Amazon et de ses sommes à 9 chiffres.

L’état du box-office

Quel est le véritable objectif de cet anime économique, à des années-lumière de la concurrence de Disney et DreamWorks en termes de moyens ? Tout le monde s’en doutait et un article de Variety sur le box-office est venu le confirmer : La Guerre des Rohirrim aurait bel et bien été produit non pas pour satisfaire « les fans » (rires), mais pour assurer à New Line de garder les droits de la franchise. Selon le magazine, souvent très au courant des secrets de polichinelle hollywoodiens, la chose aurait même eu droit à un développement express, histoire de rester dans les temps.

Peu importe donc l’échec économique du film, qui sert surtout à autoriser l’exploitation plus agressive de la franchise exigée par le patron de Warner David Zaslav. L’exécutif mise plutôt ses chevaux sur les deux nouveaux films en prises de vue réelles actuellement développés par les équipes de Peter Jackson, dont le premier sera intitulé The Hunt of Gollum. À moins que cette stratégie n’affaiblisse la force d’attraction de la saga, comme ça a été le cas pour les propriétés Lucasfilm sous l’ère Disney…

Réunion de crise chez Warner

Qui va à la chasse, perd sa place

Les deux premières places du classement seraient occupées par les bulldozers Vaiana 2 et Wicked, pourtant délestés de 200 salles chacun. La suite du film de 2016 perd ainsi presque 50% de ses recettes, et engrange 26,6 millions supplémentaires dans un océan désormais estimé à 337,5 millions de dollars. Elle avait fait un démarrage extraordinaire, mais faiblit bien plus vite que prévu. Certains lui prédisaient un carton comparable à celui de Vice-Versa 2, mais elle a désormais complètement décroché de la trajectoire du Pixar milliardaire.

Ça reste une très bonne opération pour le studio, de même donc que la comédie musicale de John M. Chu, qui viendrait ajouter 22,5 millions de dollars à son beau porte-monnaie après 4 semaines d’exploitation. Wicked tient à peu près la distance et atteint le joli score de 359 millions de dollars chez l’Oncle Sam. Pas mal, quand on sait que son budget n’excède pas les 150 millions de dollars. Bien qu’il ne rencontre logiquement pas le même succès à l’international (en tout, il a dépassé les 520 million), il justifie très largement la sortie de sa suite, prévue en 2025.

En vert et contre tous

Mais quid de l’autre grosse sortie du week-end ? Eh bien elle se serait classée à la troisième place. Il s’agit évidemment de Kraven the Hunter, ultime rejeton de l’univers Spider-man sans Spider-man de Sony. Le blockbuster mené par Aaron Taylor-Johnson n’a récolté que 11 petits millions de dollars dans 3 211 salles. Certes, c’est le double du Seigneur des Anneaux… Sauf qu’il devait coûter le triple, et qu’il a finalement, après la grève des scénaristes, coûté près du quadruple, à savoir 110 millions de dollars.

Recouper littéralement 10% de son budget sur un premier week-end américain, c’est ce qu’on appelle une contre-performance. Une contre-performance plus cinglante encore que celle de Madame Web, qui avait à l’époque dépassé les 15 millions avec un budget 30 millions moins élevé ! Ce dernier volet étant déjà un monumental désastre, c’est peu de dire que Kraven va connaître un festin funeste, d’autant qu’au vu de la réception critique, le bouche-à-oreille a peu de chances de sauver le moindre meuble.

This is fine

Il pourra au moins se consoler en regardant les scores encore inférieurs de Borderlands et Megalopolis, les pires cataclysmes d’une année riche en méga-flops. Il y a définitivement quelque chose de pourri à Hollywood… Le classement est complété par Gladiator 2, qui ne connaît pas un échec aussi cuisant, mais n’est pas non plus sur la route de l’immense succès espéré, loin de là. Peut-être qu’il suffisait à Paul Mescal de pousser la chansonnette…