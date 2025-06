Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim – critique presque épique

Le Seigneur des franchises

Les studios hollywoodiens sont parfois condamnés à exploiter leurs licences. Afin de garder les droits d’adaptation de telle ou telle propriété intellectuelle, ils sont dans l’obligation de produire, entretenant de gré ou de force la malédiction des franchises, progressivement en train de corrompre jusqu’à la dernière particule de divertissement américain.

Quoi qu’en dise la promotion, ce n’est pas pour faire « un cadeau aux fans » ou pour rendre un hommage supplémentaire à ce bon J.R.R Tolkien que New Line et Warner ont lancé La Guerre des Rohirrim en 2021 : c’est pour garder leur poule aux œufs d’or, et verrouiller le poulailler à double tour une bonne fois pour toutes. Le budget, probablement important, n’a donc pas été investi dans un travail de recherche créatif, mais dans la puissance technique suffisante afin de produire plus de deux heures d’animation en trois ans top chrono.

Rush en production

Pourtant, la perspective d’un chapitre de la mythologie de Tolkien passé à la moulinette de la japanimation promettait un peu de nouveauté dans un univers indissociable de sa première adaptation. Même la série Amazon, qui prétendait s’en éloigner, passe en fait son temps à lui faire de l’œil. C’est malheureusement encore pire ici : c’était bien la peine de faire revenir les grands Alan Lee et John Howe pour littéralement recopier l’ambiance, les décors et les designs des films de Peter Jackson.

Les décors sont quasi tous ceux des Deux tours, convertis en 3D, générés par Unreal Engines avec une performance en motion capture utilisée comme référence pour les animateurs 2D. D’un point de vue technique, le résultat est parfois étonnant, mais loin d’être infaillible. Artistiquement, c’est franchement ronflant, d’autant que les maquettes toujours aussi ahurissantes conçues à l’époque restent forcément plus convaincantes.

Succession, saison épisode 1

Et bien sûr, l’approche va avec son lot de fan service éhonté : outre le choix pas si bête du personnage de Helm, les auteurs invoquent Mûmakil et autres bestioles bien connues, demandent à Miranda Otto de torcher une voix off plus que dispensable et nous infligent un épilogue lourdingue au possible, comprenant un caméo vocal de Christopher Lee largement mis en avant dans la promotion et d’autant plus douteux éthiquement qu’il n’est utilisé que pour un vulgaire clin d’œil racoleur supplémentaire.

Ça ne compte quand même que pour un

Courez à la ruine et à la fin du monde

L’intrigue principale est du même tonneau. En soi, piquer aux fameux appendices l’histoire de Helm et élaborer un personnage principal à partir de sa fille, qui n’a même pas de nom à l’écrit, n’est pas inintéressant. En s’affranchissant des récits les plus célèbres de la terre du milieu, Jeffrey Addiss, Will Matthews et Philippa Boyens proposent un premier acte malin, teintant d’ambiguïté politique (le vieux roi ne prend pas que des bonnes décisions) un monde dont les précédentes adaptations ont surtout souligné le manichéisme.

Le roi du Rohan refuse la main de sa fille au prince des Dúnedain, provoquant une escalade qui va se retourner contre son peuple. Ça sera donc à sa fille en question, Herà, de le faire survivre à la guerre à venir. L’histoire contient quelques zones d’ombre explorées de temps à autre, ainsi qu’une dimension tragique particulièrement sombre qui relève les enjeux. Mais pour le reste, le scénario se contente de recycler les poncifs sublimés par Jackson : Herà fait forcément penser à Eowyn. Le beau vaillant de l’histoire, Fréaláf, a un itinéraire calqué sur celui de Eomer…

C’était pas ma guerre

En bref, La Guerre des Rohirrim n’est jamais ni honteux ni énervant, pour qui adore Le Seigneur des anneaux (soit 95% de la population occidentale). Mais à force de braconner sur des régions déjà parcourues en long en large et en travers, il se contente de remplir sa fonction, divertir vaguement sans jamais quitter une version de la terre du milieu depuis devenue une zone de confort.

La musique vient expliciter la fadeur du projet : confiée à Stephen Gallagher, monteur musical des Hobbit, elle recycle ad nauseam le thème du Rohan dans une bouillie impersonnelle émulant la grandiose bande originale d’Howard Shore, sans jamais restituer sa singularité. Le film vire ainsi au fan film, dépourvu d’une identité propre.

Pa pa papapaaaaaaaa

WAR of fan-service

Quitte à mandater un cinéaste japonais, pourquoi ne pas embrasser plus les codes de l’animation locale, qui plus est parfois efficaces lors des affrontements ? Pourquoi ne pas faire de cette Guerre des Rohirrim une curiosité transculturelle plutôt qu’un énième monument érigé à la gloire de la trilogie originale ? Quitte à tant interpréter un récit très secondaire de l’œuvre de l’auteur, pourquoi ne pas renouveler un peu sa traduction visuelle ? En nous dorlotant dans le doux landau de la nostalgie, New Line prend le risque de nous endormir.

Car se contenter de ce spin-off, c’est oublier que Le Seigneur des Anneaux doit son succès à une succession de partis pris artistiques tous plus risqués les uns que les autres, lesquels remontent à l’engagement du réalisateur de Braindead à la tête du projet. S’y conformer, ce n’est donc pas lui rendre hommage, bien au contraire.

Quelques bonnes scènes d’action à se mettre sous la dent

Parfois empreint d’une belle noirceur, parfois traversé de fulgurances épiques, ce nouveau film trop poli renvoie surtout à la désacralisation des grandes sagas hollywoodiennes, à coups de déclinaisons serviles, sur grand ou petit écran, en prises de vue réelles ou en animation. Après Star Wars, Le Seigneur des Anneaux sera-t-elle la prochaine franchise à tourner au soap millionnaire ? Sous l’impulsion du patron de Warner David Zaslav, deux autres films sont prévus, dont The Hunt for Gollum, qui se déroulera en parallèle… de La Communauté de l’anneau. Autant dire que c’est mal barré…