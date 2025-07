Bide pour Le Seigneur des anneaux : le film La Guerre des Rohirrim se plante (mais c’est pas grave)

Qui aurait cru qu’un nouveau film estampillé Le Seigneur des Anneaux, une décennie après le carton absolu du Hobbit, se vautrerait complètement au box-office ? C’est l’exploit accompli par New Line et Warner grâce à La Guerre des Rohirrim.

Le Seigneur des Anneaux, c’est l’une des franchises les plus convoitées d’Hollywood. La preuve : Amazon a déboursé la somme colossale de 250 millions de dollars uniquement pour les droits d’adaptation, avec la série Les Anneaux de pouvoir. La trilogie de Peter Jackson, avec ses 17 Oscars et ses presque 3 milliards de dollars de recettes, en a instantanément fait une référence absolue, qui s’est prouvée toujours rémunératrice un peu moins de 10 ans après, puisque les trois Le Hobbit ont atteint les mêmes sommets financiers.



Encore une décennie plus tard, et alors qu’un film Le Seigneur des anneaux : The Hunt For Gollum se prépare pour 2026, New Line revient à la charge avec un septième film animé, sous-titré La Guerre des Rohirrim et réalisé par Kenji Kamiyama. Sauf que cette fois, c’est un gigantesque bide. Que s’est-il donc passé en Terre du milieu… et dans les couloirs du studio ?

Le Seigneur des Anneaux : au fond du gouffre de Helm

Tout d’abord, il faut bien souligner que La Guerre des Rohirrim n’a pas du tout été produit avec les mêmes moyens, ni dans les mêmes circonstances (mais on va y revenir) que ses prédécesseurs. Chaque volet du Seigneur des Anneaux avait coûté moins de 95 millions de dollars (environ 285 millions au total), donc bien plus avec l’inflation. Les Hobbit, eux, ont coûté 200 à 250 millions de dollars, ce qui en faisait la trilogie la plus chère de l’histoire à l’époque.



La facture de La Guerre des Rohirrim, en revanche, est estimée selon les médias américains à… 30 millions de dollars.

Peter Jackson qui arrive avec un budget plus confortable

Avec une telle économie de moyens, on pourrait croire qu’il avait toutes les chances d’au moins se rembourser. Bien au contraire. À compter de la toute fin d’année 2024, après trois misérables semaines d’exploitation américaine, il est déjà en fin de course. Le bilan est de 18,3 millions de dollars à l’échelle mondiale et il a peu de chances de grappiller beaucoup plus.

Aux États-Unis, territoire où ils pouvaient rapporter le plus, les pauvres Rohirrim ont subi une véritable descente aux enfers. Déjà lors de leur week-end d’ouverture, ils arrachaient péniblement une cinquième place au classement, quelques centaines de milliers de dollars devant le désastre Red One, en cinquième semaine.

Charge vers le bas du classement

Le deuxième week-end, ils s’écroulaient complètement, passant de 4,5 à 1,2 millions de dollars de recettes, soit 72,9% de baisse. De quoi perdre 1 467 salles sur 2 602 avant le 3e week-end, et donc plonger de 63,2% supplémentaires, passant sous la barre des 500 000 dollars. En tout, ils n’auront même pas atteint les 9 millions chez l’oncle Sam.

Le seul film à avoir bénéficié du même budget récemment chez New Line, c’est la coproduction Les Guetteurs, qui avait cumulé un peu moins de 33 millions de dollars sur toute son exploitation. Et c’était déjà un gros flop. Par décence, ne remontons pas jusqu’au dernier Evil Dead qui, avec un budget quasi moitié moins important, en avait rapporté 146 millions ! Difficile de trouver des productions auxquelles le comparer, tant le projet (un long-métrage d’animation au budget modeste dans une saga hyper-puissante) est unique en son genre. Et c’est bien le sujet.

Les Guetteurs, qui n’a pas grand chose à voir avec Tolkien

Le Seigneur des Anneaux : le retour des droits

Lors de son week-end d’ouverture, Variety avait éventé le secret de polichinelle, appuyé par ScreenRant : la production de La Guerre des Rohirrim a bel et bien été accélérée par le studio. L’objectif ? Garder les droits de la saga, qui auraient expiré si un nouveau long-métrage n’était pas produit à temps.

Qu’importent donc les critiques mitigées et le désintérêt du grand public, souvent moins friand d’adaptations en animation (The Witcher et Transformers One sont des exemples récents). Qu’importe l’absence de bouche à oreille, et donc l’échec au box-office.

Petit contretemps ou gros plombage de licence ?

L’objectif est rempli : les droits restent entre les mains de New Line, sous la houlette de Warner. Et ils en avaient bien besoin, vu le chantier à venir. En effet, le film d’animation servait avant tout à faire de la place pour l’exploitation à venir de la franchise, exigée par le patron de Warner David Zaslav. Deux films en prises de vue réelles sont pour le moment prévus et actuellement développés par les équipes de Peter Jackson, dont le premier sera intitulé The Hunt of Gollum. Nul doute que c’est sur ces chevaux-là qu’il mise plutôt.

Reste à savoir si ce contretemps somme toute anecdotique n’a pas abîmé la réputation de la saga, déjà concurrencée par Amazon sur Prime… Warner n’a pas oublié de doter la chose d’une campagne de promotion, et donc ne l’a pas condamnée non plus aux confins de l’oubli, prouvant avec ce gigantesque bide à quel point la marque ne suffit pas à susciter l’enthousiasme, ou tout du moins à vivoter en salles.

Le boss de Warner en se rasant le matin

Difficile de ne pas penser aux licences acquises par Disney (Star Wars, Marvel) qui à force de séries au rabais et de surexploitation éhontée, ont fini par perdre de leur prodigieuse force d’attraction. Est-ce le sort qui attend les écrits de Tolkien ? Réponse dans quelques années…