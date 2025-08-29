Sisu 2 : une bande-annonce survoltée pour la suite du Rambo finlandais (avec un beau casting)

Apprécié par la critique, il a eu droit à son petit quart d’heure de gloire à travers le monde, y compris en France, où il est même sorti en salles. Il n’en fallait pas plus pour lancer une suite, sous-titrée Road to Revenge et qui embarque quelques seconds couteaux attachants.

Réalisateur de l’improbable Père Noël Origines , le finlandais Jalmari Helander était revenu à la série B bourrine en 2022 avec Sisu : de l’or et du sang . À l’époque où les sous-John Wick commençaient à pulluler, nous étions beaucoup à le placer nonchalamment dans cette catégorie. Mais, si le chercheur d’or silencieux Aatami Korpi avait tout du Baba Yaga, le long-métrage lorgnait plus sur le sous-Rambo azimuté avec son rythme langoureux et ses techniques de survie… efficaces.

Le guerrier increvable mutique de Sisu est de retour dans Sisu : Road to Revenge . Et cette fois, ses ennemis ont de l’expérience.

La bande-annonce vient d’être dévoilée.

2 francs Sisu

Le premier avait été réalisé pour la bagatelle de six millions d’euros, le second aurait eu droit à une enveloppe doublement plus cossue selon la presse finlandaise. Et ça se voit dans ces premières images, qui en mettent plein la tronche et regorgent de plans délirants, sans pour autant complètement sacrifier l’aridité caractéristique de leur modèle. On retrouve bien sûr Jorma Tommila dans le rôle d’un ancien soldat des forces spéciales aux méthodes radicales.

Cette fois, il revient vers la maison où sa famille a été assassinée pendant la guerre. Il veut la démanteler, l’embarquer sur un camion et la reconstruire autre part en leur honneur. Mais en chemin, il croise le commandant de l’Armée rouge qui a commis ces atrocités, déterminé à finir le travail. De quoi provoquer une longue course-poursuite pleine de sang et de poussière.

Guess who’s back ?

Pour notre plus grand plaisir, Jalmari Helander a recruté deux méchants iconiques du cinéma américain, à savoir Stephen Lang et Richard Brake. Le premier est évidemment célèbre pour être l’antagoniste du plus gros succès de l’histoire (Avatar), mais on n’oubliera pas non plus sa performance dans l’excellent Don’t Breath. Le second a une trogne bien connue des amateurs d’horreur, qui l’ont vu et apprécié dans 31, Halloween 2, Mandy, Barbare ou plus récemment dans Last Stop In Yuma County. Il a aussi incarné Le Roi de la nuit dans la série Game of Thrones.

Sisu : Road to Revenge sortira dans les salles américaines le 21 novembre 2025. Rien n’a été encore annoncé pour la France. On espère donc que SND, qui avait distribué le premier, ou Sony Pictures, qui a cette fois les droits de diffusion dans le monde entier, nous donneront l’occasion de le découvrir sur grand écran (en 4DX 3D s’il vous plait).