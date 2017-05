Osmosis : la nouvelle série Netflix made in France à la Black Mirror

Un Black Mirror à la française ? C'est l'idée de Netflix avec son mystérieux Osmosis...

'Soap maladroit', 'ratage énorme' selon Télérama, 'accident industriel' d’après Le Monde, on ne va pas revenir sur le flop Marseille mais il faut dire que rarement une série aura déchainé un tel torrent de haine. Pourtant flanqué de Florent Emilio-Siri, qui s’est illustré par le très beau Cloclo ou l’efficace L'Ennemi Intime, le show a subi les foudres d’une critique assassine. Reste à voir si la saison 2 prévue pour la fin de l'année saura redorer le blason d’une série qui possèdait pourtant de sacrés atouts dans sa manche.

Malgré la mauvaise expérience, Netflix planche pour une nouvelle production made in France. La plate-forme vidéo, qui a dépassé les 100 millions d’abonnés le mois dernier, a annoncé la production d’une série d’anticipation : Osmosis .

Le pitch ? Paris, futur proche. Osmosis est le nom d’une application révolutionnaire fonctionnant grâce à des micro-robots implantés dans le cerveau de ses utilisateurs. L’outil permet de trouver facilement votre âme sœur en scannant votre encéphale jusque dans les moindres recoins de l’esprit. Une innovation à double tranchant donc qui ne devrait pas tarder à montrer ses excès.

Un synopsis qui rappelle le film indé Timer, avec Emma Caulfield (Anya dans Buffy contre les vampires), et une thématique à la Black Mirror qui devrait trouver son lot d’aficionados si le show réussit à développer une vraie cohésion scénaristique et visuelle. La série comptera huit épisodes et sera développée par Audrey Fouché, notamment connu pour s’être attelé à la série Les Revenants et de Borgia Claude Chelli (Versailles).

En espérant que la série connaîtra un véritable succès critique…