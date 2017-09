Ça affronte le Dark Knight dans un trailer parodique de Batman v Superman

Ce qu’il y a de bien avec l’énorme succès Ça, c’est que tous ceux qui ne manquent pas de temps font don aux Internets de moult parodies.

La dernière en date fait se rencontrer le Batman joué par Ben Affleck et Grippe-Sous de Bill Skarsgard. Un affrontement un peu bizarre sur le papier, Batman v Superman : L'Aube de la justice ne semblant pas le terreau idéal pour les terreurs de Stephen King.

Sauf que le monteur de la vidéo ci-dessus s’est rendu compte que le film de Zack Snyder contient nombre de références au Joker, souvent qualifié de clown. Il n’en fallait donc pas plus pour procéder à un mash-up très réussi, et admettons-le, plutôt angoissant, signé Adeel of Steel.