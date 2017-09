Matthew Vaughn revient sur son refus d'avoir réalisé la suite des X-Men et de son projet avorté sur Wolverine

Avec un film centré sur un Wolverine jeune bien avant X-Men : Days of the Futur Past

On parle beaucoup de Matthew Vaughn ces derniers temps. Entre sa possible implication pour nous conter les nouvelles aventures de l’homme d’acier, sa possibilité de voir ses Kingsman en mode univers étendu, l’anglais est au cœur de l’actu 7e art. Aujourd’hui, le monsieur s’exprime sur la vision qu’il avait prévue pour ses reboots de mutants entamés en 2011 avec son excellent X-Men : Le commencement. Un succès aussi bien critique que public (350 millions de recettes) pour ensuite se prolonger avec X-Men : Days of Future Past (750 millions de billets verts récoltés) qui voyait le retour aux commandes du créateur originel Bryan Singer, Vaughn restant cantonné au script. Une incompréhension tant, avec tout le respect que l’on doit au grand talent de Singer, le premier reboot était d’une franche réussite sur tous les points.

Le cinéaste revient donc sur sa déception de ne pas avoir pu poursuivre l’aventure derrière la caméra :

« Même si j’ai écrit le script de Days of The Futur Past, j’ai refusé de reprendre les manettes pour deux raisons : premièrement, je respecte énormément Bryan Singer et les X-Men sont son propre univers à lui et je sentais qu’il me laissait jouer avec son jouet. J’ai adoré ça mais ça restait son jouet. Je voulais mon propre jouet ! Deuxièmement, je voulais que Première Classe soit le début d’une trilogie et Days of The Futur Past en soit la conclusion, j’aurais fait un film entre les deux où on rencontre un jeune Wolverine et dans le Days of The Futur Past, le vieux et le jeune Logan se rencontrent. Ça aurait été énorme ».

X-Men : Le commencement

Dis comme ça, oui cela aurait été énorme. Surtout quand on voit l’échec de X-Men : Apocalypse où l’absence de l’anglais s’était cruellement fait ressentir, avec un scenario bâclé faisant la part belle à des séquences d’actions impressionnantes mais dénuées de toute pertinence narrative. La scène de boucherie dans le Apocalypse avec un Wolverine déchaîné est-elle un hommage à Vaughn ?

Bref, avec Kingsman, il a enfin l’occasion de posséder son propre jouet…

Matthew Vaughn sur le tournage de X-Men : Le commencement