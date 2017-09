Matthew Vaughn parle de la vision qu'il souhaite adopter pour son Superman

Superman en mode feel good movie ? C'est l'idée de Matthew Vaughn...

S’attaquer à l’une des figures les plus représentatives de l’Amérique contemporaine est un exercice aussi risqué que sociologiquement intéressant. De ce fait plusieurs visions peuvent s’apposer sur le mythe qu’est Superman. Umberto Eco en avait fait un essai dans les années 70 en analysant cette idole et ce qui découlait de la symbolique de ce héros : le personnage le plus puissant du monde comme métaphore du pays le plus puissant du monde. En 1979 sortait le Superman de Richard Donner donnant une dimension à la fois fantasmée mais humaine à l’homme d’acier pour qu’ensuite Zack Snyder christianise l’alien en faisant de lui un martyr dans Man of Steel et surtout Batman v Superman : L'Aube de la justice.

Henry Cavill dans le BvS de Snyder

Alors que ce dernier traverse une épreuve familiale sans précédent, le réalisateur des Kingsman Matthew Vaughn était, selon les rumeurs et ses dires, en lice pour adapter les prochaines aventures de Clark Kent. Une perspective intéressante qui pourrait prendre la tangente du film de Snyder qui avait adopté un point de vue biblique sur forme de tragédie grecque pour la cape rouge. Le réalisateur dévoile le ton qu’il souhaiterait donner pour le film :

« Bizarrement, si je fais un Superman, et j’ai fait l’erreur d’en parler hier, ce serait juste de faire un film classique sur Superman. Je ne me sens pas de faire un Superman trop prévisible. Richard Donner l’avait parfaitement réalisé à l’époque. Je souhaiterais faire la version moderne du film de Donner. Retourner à la source du mythe. Pour moi, Superman est coloré, héroïque, optimiste. Il est le faisceau de lumière dans les ténèbres. Et je pense que Superman devrait être comme ça. »

Le Sup' du regretté Christopher Reeves

Des déclarations surprenantes mais qui paradoxalement sont dans le prolongement de l'oeuvre de l'auteur. Matthew Vaughn a toujours été le premier, avec un certain succès, à nous proposer des feel-good movies. X-Men : Le commencement, Kick-Ass ou plus récemment les Kingsman, le cinéaste réussit à nous peindre des univers colorés, pop faisant la part belle à des personnages cools, pas toujours très fouillés mais dont le charisme n’avait d’égal que la réalisation ultra-stylisée de l'artiste . Dommage car on avait bien aimé la dimension tragique du Superman.

A voir mais pas convaincu que le monsieur, avec tout le respect que l’on doit à son immense talent, soit la personne la plus adéquate pour nous conter les prochaines aventures du demi-dieu.

En attendant Kingsman : Le Cercle d'or prévu le 11 octobre prochain