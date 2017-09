Matthew Vaughn en dit plus sur la trilogie Kingsman et ses possibles spin-offs

Quand le premier Kingsman est sorti, franchement, on n'y croyait pas. Et comme on avait tort ! C'était con, c'était fun, c'était violent et majestueux, bref tout ce qu'on voulait voir de la part du réalisateur de Kick-Ass. Et apparemment, ce n'était que le début.

Si Kingsman : Le Cercle d'Or a été accueilli plutôt froidement par la presse américaine, on va dire qu'on s'en fiche, nous avons confiance en Matthew Vaughn et c'est carrément bon signe que le film ne fasse pas le consensus. Prévu sur nos écrans le 11 octobre prochain, le film a en effet l'air d'être tout ce qu'on en attend, un bon gros délire outrancier rempli de morceaux de bravoure. Et, par les temps qui courent, on n'en demande pas plus.

Taron "Eggsy" Egerton

Mais il ne faut pas croire que la franchise s'arrêtera là pour autant. En effet, il semble évident que le réalisateur a un plan en tête, et c'est à peu près ce qu'il vient de révéler dans les colonnes de Cinema Blend en parlant d'une possible trilogie, voire de quelques spin-offs :

"Je pense que j'ai une idée en texte qui s'achèvera à la fin du prochain film. Et puis, après ça, bien sûr, il pourrait y avoir des films sur les Statesmen, on pourrait faire des spin-offs sur tous ces personnages. Cet univers pourrait se poursuivre avec de nouveaux agents. Ou alors, vous savez, Colin Firth pourrait devenir Arthur... ou de nouveaux personnages pourraient faire leur apparition. Ou de nouveaux gamins pourraient être entrainés. Il y a tellement d'options possibles, même si je pense qu'il ne vaut mieux pas être trop glouton."

Une déclaration à prendre évidemment avec pas mal de second degré, c'est la base avec le réalisateur, mais en tout cas l'idée est lancée. Et c'est vrai qu'il y aurait largement de quoi faire un bon gros univers étendu même si on peut penser que cela affaiblirait complètement le concept d'en faire trop autour de lui. Cela dit, Vaughn semble plus qu'inspiré par Kingsman parce que dans une autre interview, accordée à Collider cette fois, il a révélé qu'un premier montage du Cercle d'Or avoisinnait les 4 heures avant que la Fox n'intervienne.

Taron Egerton, Colin Firth et Pedro Pascal

"Je trouvais que c'était largement regardable... Et cela faisait partie de la suite d'ailleurs, j'ai perdu ma discipline, je suis parti avec de vieux amis en me disant que c'était une bonne idée, et c'en était une, mais tout c'est un peu rallongé. A un moment, le studio m'a demandé si on ne devait pas faire le film en deux parties. Genre, Le Cercle d'Or 1 et Le Cercle d'Or 2. Et je leur ai dit que c'était impossible, il n'y a qu'un seul Cercle d'Or.

Peut-être que je vais faire un autre montage. Une partie de ce qui a été coupé était très bon et c'est triste de s'en passer. Normalement, quand je monte un film, tout ce qui n'est pas bon est rapidement coupé et on arrive très vite à une longueur acceptable. Mais cette fois, tout semblait fonctionner."

On peut donc se plaire à rêver une version longue pour son exploitation vidéo. En tout cas, preuve en est que le réalisateur est réellement passionné par l'univers de Kingsman et qu'il n'est pas disposé à le laisser tomber de sitôt. Tant mieux.