Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 2 au 8 août 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 2 au 8 août 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Rebel Moon Director’s Cut Partie 1 et 2

Déjà disponible

Durée : 3h24 et 2h53

Ça parle de quoi ? La saga de SF de Zack Snyder se développe avec sa version « director’s cut » hardcore sur la quête de guerriers censés défendre une lune paisible.

Pourquoi il faut les regarder ? Et si Snyder arrivait à sauver tous ses films grâce à ses director’s cut ? Après Batman V Superman Ultimate Editon et la Zack Snyder’s Justice League qui ont dans l’ensemble bien plus convaincus que les sorties originales, le réalisateur nous sort des versions extra-longues de ses Rebel Moon, supplément gore et sexe à foison. Si les deux originaux sont bourrés de défaut, autant au niveau du rythme qu’au niveau de l’écriture, le cinéaste a des promesses et des arguments pour que vous retentiez l’expérience.

Avec une liberté totale et près de 2 heures (!) de film supplémentaire, Snyder cherche à livrer son ultime vision de son Star Wars bien à lui. Pour l’occasion, le cinéaste a même renommé ses bébés en Calice de sang et La malédiction du pardon, pour bien nous prouver qu’on ne regarde pas la même chose, et on pourrait presque y croire. On promet des dialogues alternatifs, des changements dans l’histoire et une épopée visuelle. Alors, on retente le coup ?

Kingsman : Le Cercle d’or

Disponible le 8 aout

Durée : 2h21

La jeunesse de Lionel Jospin je crois

Ça parle de quoi ? Dans ce deuxième volet de la série Kingmsan, Eggsy et Merlin demandent l’aide de leurs homologues américains au Statesman après l’attaque de leur agence.

Pourquoi il faut le regarder ? En sortant la petite bombe Kingsman : Services secrets en 2014, Matthew Vaughn a placé la barre haute pour la suite, et il se devait de convertir l’essai avec Le Cercle d’or, trois ans plus tard. Le résultat est .. Mitigé. Si le deuxième opus des aventures d’Eggsy n’atteint jamais vraiment le niveau de son ainé, le plaisir ressenti devant ce deuxième opus est indéniable, et on prend toujours son pied face à certaines d’action assez dingue.

De plus, pour ce deuxième opus, on sent que le réalisateur lâche prise, et entre à fond dans l’absurde. Même si au niveau du ton, on se rapproche plus d’Austin Power que de James Bond, au moins, tous les curseurs sont poussés au maximum, que ce soit au niveau de l’intrigue insensée ou au côté peu crédible des scènes de baston, si on éteint un peu son cerveau, on ne s’ennuie pas devant cette suite. Au pire, si vous n’êtes pas convaincus, il y a Julianne Moore avec des chiens-robots, c’est cool, les chiens-robots.

Umbrella Academy – Saison 4

Disponible le 8 aout

Durée : 6 épisodes d’une heure environ

Ça parle de quoi ? Des années après avoir connu la gloire en tant que jeunes super-héros combattant le crime, les frères et soeurs Hargreeves, en conflit, se retrouvent dans leur maison familiale suite à la mort de leur père.

Pourquoi il faut la regarder ? Dernier tour de piste pour la famille super-héroïque des Hargreeves. Après avoir sauvé le monde à trois reprises, les frères et sœurs les plus dysfonctionnels de Netflix vont s’allier une ultime fois pour empêcher l’apocalypse… Sans leurs pouvoirs. Du moins pour un temps. Alors que la série de Steve Blackman commençait à tourner en rond dans sa saison 3, la plateforme de streaming et ce dernier ont décidé de tenter de conclure en beauté l’aventure Umbrella Academy.

Pour cela, les enjeux émotionnels semblent avoir été boostés au maximum et les scènes d’action ont l’air d’être encore plus travaillées que d’habitude. De plus, le showrunner fait ici un choix fort et décide de s’éloigner des comics de Gerard Way et Gabriel Bá pour raconter sa propre version de la fin du monde, histoire de surprendre même les lecteurs de l’oeuvre originale. Si vous êtes attachés à la famille cassée, sortez vos mouchoirs, car cette saison 4 ne devrait pas vous épargner.

MAIS AUSSI…

