Pedro Pascal va sauver le film foutu en l’air par Joaquin Phoenix, et on lui dit merci

Mais Pedro Pascal a encore du temps libre, et il a surtout une chose précieuse dans l’industrie : du pouvoir . Qu’il soit lié à son talent, à son aura médiatique, au succès de ses récents films et séries, ou un peu tout ça à la fois, il lui donne le privilège de choisir ses projets , et de peser dans la balance si besoin.

La blague n’est même plus drôle puisque tout le monde la fait depuis un an minimum : Pedro Pascal est partout . 2025 l’a démontré avec les films Eddigton , Materialists et Les 4 Fantastiques : Premiers pas qui se sont enchaînés en salles, sans parler de la saison 2 de The Last of Us . 2026 ne devrait pas arranger les choses pour celles et ceux qui sont déjà au bout du rouleau face à sa moustache puisqu’il sera à l’affiche de The Mandalorian et Grogu en mai puis Avengers : Doomsday en décembre, sachant qu’il prépare aussi Behemoth de Tony Gilroy.

Un an après le départ de Joaquin Phoenix , qui avait stoppé net le projet, Pedro Pascal pourrait venir sauver le film de Todd Haynes . Et on lui dit merci.

C’est là qu’on va trouver une nouvelle raison de l’apprécier puisqu’il semble décidé à sauver le nouveau film du grand Todd Haynes (Safe, Loin du paradis, May December), quasiment enterré il y a un an quand Joaquin Phoenix avait subitement décidé de claquer la porte.

« C’est toi le bâtard qui a planté Todd ? »

ENJOY PAS PHOENIX

Deadline annonce en exclusivité que Pedro Pascal est bien parti pour remplacer Joaquin Phoenix dans De Noche, de Todd Haynes. Et autant dire les choses clairement : il sauverait ce projet perdu dans les limbes depuis août 2024, quand l’acteur de Joker et Her avait tout quitté quelques jours seulement avant le début du tournage.

On rembobine. En septembre 2023, en pleine promo du fascinant May December avec Natalie Portman et Julianne Moore, le réalisateur Todd Haynes avait annoncé son nouveau film : une histoire d’amour gay entre un policier corrompu et un jeune amérindien, se déroulant dans le Los Angeles et le Mexique des années 30, et avec des scènes de sexe explicites. Et l’idée ne venait pas de lui, comme il l’expliquait à Variety :

« Ce qui est vraiment remarquable, c’est que tout a commencé avec Joaquin Phoenix qui a eu des idées, des envies, des questions, des images. Et il est venu me voir, et m’a dit, ‘Est-ce que ça a du sens pour toi ?’. Et j’ai répondu, ‘Oui, c’est vraiment intéressant’. Et on se retrouvait au téléphone à parler et développer ça en scénario. »

Joaquin qui se rend compte de ce qu’il a fait

Dans la foulée, Todd Haynes avait ramené John Raymond, le scénariste de sa mini-série Mildred Pierce. En juillet 2024, l’acteur Danny Ramirez (Top Gun : Maverick, Captain America : Brave New World) avait été casté dans l’autre rôle principal. Et en août 2024, le tournage de De Noche devait commencer au Mexique. Sauf que cinq jours avant le début des prises de vue, Joaquin Phoenix a quitté le film.

Que s’est-il passé ? Mystère. La rumeur disait que l’acteur avait finalement eu peur des scènes de sexe trop explicites, ce qui serait cocasse puisqu’il avait lui-même encouragé Todd Haynes à aller le plus loin possible. Dans tous les cas, le départ de Joaquin Phoenix, sur qui le financement du film avait été bâti, a tout stoppé.

Carol, avec Rooney Mara… la femme de Joaquin Phoenix

Cette mauvaise surprise a bien évidemment été « un cauchemar » selon la productrice Christina Vachon, qui expliquait au festival de San Sebastian en septembre :

« La vérité, c’est que vous avez déjà vu passer un peu partout ce qui est arrivé. Si j’avais de quoi faire des commérages, je le ferais, mais ce n’est pas le cas. Ça a été tragique. Ce qui est le plus tragique, dans ma tête, c’est que Todd Haynes a 62 ans. Il y a un nombre limité de films qu’il pourra faire durant sa vie. Je le considère comme l’un des artistes de cinéma les plus extraordinaires de sa génération. »

De son côté, Joaquin Phoenix avait poliment refusé de donner des détails lors de la conférence de presse de Joker : Folie à deux à Venise, en septembre 2024 :

« Si je réponds, je vais juste partager mon opinion depuis ma perspective, et les autres personnes ne sont pas là pour donner la leur, et j’ai juste l’impression que ce ne serait pas bien. Je ne sais pas en quoi ce serait utile. »

Danny Ramirez, que Pedro Pascal croisera dans Avengers

PEDRÔLE DE COÏNCIDENCE

Depuis, c’était silence radio. Et de toute évidence, c’est parce que l’équipe cherchait un acteur capable de prendre la relève de Joaquin Phoenix, aussi bien financièrement (pour boucler un budget digne de ce nom) qu’artistiquement (pour tourner les scènes de sexe explicites). Pedro Pascal cocherait toutes les cases et Deadline explique qu’il s’agit désormais d’organiser le tournage par rapport aux disponibilités de l’acteur.

Actuellement occupé sur Avengers : Doomsday et Secret Wars, tournés coup sur coup entre 2025 et 2026, il devra assurer la promo de The Mandalorian et Grogu avant la sortie en mai 2026, et bien sûr celle des prochains Marvel fin 2026 et fin 2027. Il est également censé tourner Behemoth, de Tony Gilroy, fin 2025. De Noche serait casé après ça, autour de la toute fin 2025-début 2026.

L’emploi du temps de Pedro Pascal

A priori, Danny Ramirez est toujours sur le coup pour jouer l’amant amérindien du policier corrompu incarné par Pedro Pascal, s’il remplace bel et bien Joaquin Phoenix. Et ce serait assez amusant que ça se confirme puisque les trajectoires des deux acteurs se sont récemment rapprochées : d’abord indirectement via les films Gladiator, puisqu’ils ont joué un antagoniste à tour de rôle, puis frontalement dans Eddington, où ils étaient ennemis.

Nul doute que le bide de Queer fin 2024 n’a pas aidé les affaires de Todd Haynes et sa productrice Christine Vachon. Malgré la présence de Daniel Craig et du réalisateur Luca Guadagnino (Challengers, Call Me By Your Name), cette adaptation du livre de William S. Burroughs qui raconte une histoire d’amour gay s’était royalement plantée en salles, avec 7 millions au box-office pour un budget de 48 millions. Et même pas une nomination aux Oscars pour Daniel Craig, que tout le monde pensait absolument évidente vu le rôle.

Espérons que De Noche connaisse un plus beau destin que ça. Et qu’il se fasse, tout simplement, puisque le monde mérite un autre film de Todd Haynes.