« C’est criminel » : le film abandonné par Joaquin Phoenix est une grosse perte pour la productrice

Joaquin Phoenix a abandonné le film que Todd Haynes devait réaliser, et la productrice revient sur cette sale et triste histoire.

La rencontre avait de quoi susciter les envies et les espoirs : Joaquin Phoenix dans une histoire d’amour gay réalisée par Todd Haynes (May December, Carol, Safe, Loin du paradis). Annoncé fin 2023, le projet était présenté comme « l’histoire d’amour entre deux hommes dans les années 30, avec du contenu sexuellement explicite ». L’acteur oscarisé pour Joker devait incarner un flic corrompu, et Danny Ramirez devait lui donner la réplique dans le rôle d’un Amérindien.



A lire aussi Les 10 meilleurs films avec Joaquin Phoenix

Le film encore sans titre était déjà attendu au tournant, et le fan club des Oscars commençait déjà à parier sur l’avenir. Sauf que tout est tombé à l’eau lorsque Joaquin Phoenix a quitté le projet en août 2023, cinq jours avant le début du tournage. Autant dire que c’était une condamnation à mort pour le film, qu’il avait lui-même développé avec Todd Haynes. La production n’a même pas cherché un remplaçant.

Fidèle productrice de Todd Haynes depuis ses débuts, Christine Vachon a refait un point sur la situation. Parce que pour elle, cette situation est absolument terrible.

Joaquin is afraid

« Ça a été tragique »

L’impressionnant CV de Christine Vachon est un témoin de la force du cinéma indépendant américain de ces quarante dernières années. Kids de Larry Clark, I Shot Andy Warhol de Marry Harron, Happiness de Todd Solondz, Boys Don’t Cry de Kimberly Peirce, Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, Photo Obsession de Mark Romanek, A Dirty Shame de John Waters, Cracks de Jordan Scott… jusqu’à sa nomination aux Oscars en 2024 pour Past Lives de Celine Song.

Mais s’il y a bien un réalisateur qu’elle accompagne depuis ses débuts, c’est Todd Haynes. Elle était à ses côtés dès son court-métrage Superstar : The Karen Carpenter Story en 1987, et l’a suivi dans son ascension.

Voyez ce grand film : Safe

Présente au festival de San Sebastian pour justement discuter de l’état du cinéma et les difficultés à financer des projets au sein de l’industrie, Christine Vachon a évidemment parlé du projet abandonné de Todd Haynes, comme l’a rapporté The Hollywood Reporter :

« La vérité, c’est que vous avez déjà vu passer un peu partout ce qui est arrivé. Si j’avais de quoi faire des commérages, je le ferais, mais ce n’est pas le cas. Ça a été tragique. Ce qui est le plus tragique, dans ma tête, c’est que Todd Haynes a 62 ans. Il y a un nombre limité de films qu’il pourra faire durant sa vie. Je le considère comme l’un des artistes de cinéma les plus extraordinaires de sa génération. »

Pour rappel, aucune raison claire ou officielle n’a été invoquée pour le départ de Joaquin Phoenix. Variety disait qu’il avait finalement pris peur au moment de se lancer dans la tournage d’un film avec des scènes de sexe explicite (et gay). A Venise, l’acteur a en tout cas poliment refusé d’en parler lors de la conférence de presse de Joker : Folie à deux :

« Si je réponds, je vais juste partager mon opinion depuis ma perspective, et les autres personnes ne sont pas là pour donner le leur, et j’ai juste l’impression que ce ne serait pas bien. Je ne sais pas en quoi ce serait utile. »

Quand tu sors le joker « c’est plus respectueux de pas répondre »

« VOILÀ LA TRAGÉDIE POUR MOI »

Christine Vachon a beau ne pas rentrer dans les détails sur le pourquoi du comment, elle ne mâche pas ses mots sur les conséquences :

« L’idée qu’il ait gâché son temps et qu’au final il n’y ait pas de film après ces années à avoir travaillé étroitement avec Joaquin, voilà la tragédie pour moi, et je ne peux pas m’en remettre. Nous, en tant que communauté culturelle, avons perdu l’opportunité d’avoir un autre film de Todd Haynes. C’est juste criminel. »

Carol, avec Rooney Mara… la compagne de Joaquin Phoenix

Et au-delà de ce projet, de Todd Haynes et de sa boîte de production Killer Films, elle s’inquiète des retombées dans l’industrie :

« L’une des autres tragédies avec le projet Phoenix, c’est qu’on avait de fantastiques partenaires qui étaient d’accord pour prendre des risques avec nous. (…) Quand quelque chose comme ça arrive, ça envoie une onde de choc dans l’industrie. Avec une compagnie comme Killer, une star comme Joaquin, un réalisateur comme Todd, si ça s’écroule à la ligne d’arrivée, alors comment peut-on prendre un risque sur un premier film ou avec un acteur qui débute ? »

Le cas Todd Haynes/Joaquin Phoenix n’est malheureusement pas inédit. Darren Aronofsky s’en souvient encore puisque Brad Pitt avait quitté The Fountain deux mois avant le tournage, le forçant à trouver un nouvel acteur et réécrire le projet avec un budget moins élevé (35 millions, contre les 70 prévus au départ). Mais apparemment, plus aucun espoir n’est permis pour le projet de Todd Haynes.