Le « cauchemar » Joaquin Phoenix : pourquoi a-t-il abandonné son nouveau film du jour au lendemain ?

Joaquin Phoenix est accusé d’avoir saboté le nouveau film de Todd Haynes en abandonnant son rôle quelques jours avant le début du tournage.

Alors que Joaquin Phoenix est bientôt à l’affiche du très attendu Joker : Folie à Deux de Todd Phillips, le comédien a mis dans la galère un tout autre Todd. Et ce n’est pas peu dire. Le nouveau projet cinématographique de Todd Haynes (cinéaste qu’on avait retrouvé en début d’année avec May December) a en effet brutalement été mis en pause du fait d’un geste imprévisible de son acteur principal.

Seulement cinq jours avant le début du tournage du film (au titre inconnu), Joaquin Phoenix aurait abandonné le navire, laissant toute la production dans la tourmente. Christine Vachon, partenaire de longue date de Todd Haynes, a d’ailleurs qualifié la situation de véritable « cauchemar.«

Pas commode cette attitude

Phoenix sort un horrible joker

C’est ce 9 août qu’IndieWire a révélé l’information. Début juillet, Todd Haynes était donc sur le point de réaliser une romance policière gay à propos de deux hommes fuyant vers le Mexique. L’action se situait dans les années 30 et Joaquin Phoenix et Danny Ramirez (Top Gun : Maverick) devaient jouer le duo. La production était ainsi prête à démarrer le tournage avec plusieurs décors construits à Guadalajara. Tout ça pour que Joaquin Phoenix se désiste au dernier moment.

Au moment d’écrire ses lignes, la raison du départ subite du comédien est un mystère. Selon des sources de Variety, Phoenix aurait eu la frousse du fait des scènes de sexe gay explicites du film. Pourtant (et c’est là que ça devient bizarre), c’est l’acteur lui-même qui a écrit le scénario du long-métrage, en compagnie de Todd Haynes et Jon Raymond. Plus étrange encore : selon Haynes (durant un entretien à Cannes en 2023), c’est Phoenix lui-même qui a insisté pour que le film aille le plus loin possible dans l’érotisme et sa romance homosexuelle.

Quand Phoenix a eu peur de tourner

Une catastrophe pour la production

Toujours selon IndieWire, les conséquences du départ de Joaquin Phoenix seraient catastrophiques. Killer Films (la boîte de production) n’aurait aucune intention de remplacer le comédien (à l’origine du projet, encore une fois) et serait en train de limiter les dégâts. Les pertes financières s’élèveraient à plusieurs millions de dollars et la priorité est désormais de payer tout le monde. L’équipe et les investisseurs.

Ce deuxième week-end d’août, Christine Vachon (de Killer Films) a partagé sur Facebook un article sur l’affaire révélée en le commentant : « Ça a été un cauchemar. » Si elle a supprimé sa publication depuis (on ne sait pas pourquoi), elle y aurait aussi abordé les critiques concernant le choix de Joaquin Phoenix dans le rôle d’un personnage gay. Une question délicate pour l’instant.

UPDATE: Producer Christine Vachon is speaking out after we broke the news yesterday that Joaquin Phoenix pulled out of Todd Haynes' gay NC-17 project five days before production.



Catch the full report: https://t.co/lUORewDzHX pic.twitter.com/QYPfh7oWWO — IndieWire (@IndieWire) August 11, 2024

« Si vous êtes tentés de nous pointer du doigt ou de nous sermonner en disant : « C’est ce qui arrive quand on choisit un acteur hétéro », ne le faites pas. C’était son projet à lui. De plus, le bilan de Killer Films en matière de travail avec des acteurs, équipes et réalisateurs LGBTQ parle de lui-même. »

Au final, le geste de Phoenix paraît incompréhensible. Le comédien a rarement reculé par le passé devant un défi au cinéma (son audace est même sa marque de fabrique) et cette fois, c’est son propre scénario qu’il aurait fui ? Difficile de ne pas croire que toute cette histoire cache encore quelque chose d’autre.