Joker 2 sera « une dystopie musicale bien plus sombre » que le premier film

Joker: Folie à Deux de Todd Phillips sera très différent du premier film avec sa comédie musicale, et devrait nous surprendre.

La nouvelle bande-annonce de Joker 2 a logiquement fait encore augmenter la hype déjà bien établie pour le film de Todd Phillips. Prévu pour octobre 2024, la suite du Joker de 2019 fait évidemment figure d’incontournable cette année, à la fois pour le statut de son aîné, le retour de Joaquin Phoenix en Clown Prince du crime, la présence de Lady Gaga ou son intrigant côté comédie musicale.

Et alors qu’on a remarqué que ce méchant culte de Batman se cachait dans la bande-annonce de Joker 2, le directeur de la Mostra de Venise Alberto Barbera, qui a déjà vu le film, l’a notamment dépeint comme une comédie musicale sombre, et pense qu’il sera un véritable évènement.

Dans une interview accordée à Deadline, Alberto Barbera, le directeur de la Mostra de Venise (où se tiendra l’avant-première de Joker 2), a donc récemment évoqué Folie à Deux :

« C’est une suite de l’histoire mais le film est complètement différent du premier. Si vous vous attendez à la même chose en termes de violence ou d’autres choses, vous serez surpris. Quand j’ai vu le film à Los Angeles début février, nous étions quatre ou cinq dans la salle de projection, dont le scénariste Scott Silver, et nous étions stupéfaits, nous étions bouche bée à la fin de la projection. C’est un film plus sombre.

C’est une comédie musicale dystopique, une sorte de comédie musicale. Je pense que c’est l’un des films les plus audacieux, courageux et créatifs du cinéma américain récent. Et je pense qu’il confirme vraiment que Todd Phillips est l’un des réalisateurs les plus créatifs du moment. »