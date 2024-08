Scènes de sexe explicites, remplaçant… le film torride abandonné par Joaquin Phoenix tente de sauver sa peau

À quelques jours du tournage de la romance gay de Todd Haynes, Joaquin Phoenix a quitté le plateau, mais où en est le film depuis ?

Alors qu’il récupère le costume du clown triste némésis de Batman pour Joker : Folie à Deux, Joaquin Phoenix s’apprêterait à décrocher un nouveau prix. Non pas une récompense de l’Academie des Oscars, mais plutôt celui de l’acteur le plus imprévisible d’Hollywood. On savait déjà que Joaquin Phoenix avait menacé de quitter Napoléon, quelque temps avant le lancement du tournage, et qu’il avait fait de même sur le plateau de Nos âmes d’enfants de Mike Mills. Et il a remis le couvert pour le prochain film de Todd Haynes.

Le nouveau film de Todd Haynes (Loin du Paradis, Safe, May December), toujours sans titre actuellement (et qui risque de le rester), a été abandonné par Joaquin Phoenix quelques jours avant le début du tournage. Et ce, sans aucune explication publique donnée par l’acteur. De nombreux nouveaux détails concernant ce film circulent en ce moment à Hollywood, décrivant un film très cru, et l’évocation d’une possibilité de remplacement de l’acteur, mais tout cela résonne surtout comme l‘écho d’un enfer créatif à venir, dont on ne sait pas si le film y survivra.

Phoenix sur un plateau de tournage

Rise like a Joaquin Phoenix

Pour rappel, moins d’une semaine avant le début du tournage du film de Todd Haynes, qui devait avoir lieu à Guadalajara au Mexique, Joaquin Phoenix a mis les voiles, laissant le réalisateur et les équipes techniques en plan. Le film de Todd Haynes devait mettre en scène la romance gay se passant dans les années 30, où Phoenix aurait formé un couple interdit avec Danny Ramirez (Top Gun Maverick). Pourquoi l’acteur a-t-il abandonné le projet ?

Le film aurait contenu des scènes très crues. À titre d’exemple, il aurait dû contenir des séquences de fellations, de rapports anaux et la séquence d’introduction aurait dû être une scène très explicite de rapport bucco-génital selon les sources du podcast d’IndieWire. Mais là où on aurait pu penser que Phoenix a pu être effrayé par la crudité des scènes, il s’avère qu’il aurait demandé à Todd Haynes de pousser le curseur le plus loin possible pour les scènes de sexe. Joaquin Phoenix participait même à l’écriture du scénario avec Haynes et Jon Raymond. Au vu de l’aspect torride du film, il aurait ainsi hérité d’un NC-17 aux États-Unis selon le cinéaste, soit une interdiction aux moins de 18 ans en Europe.

Il a l’air comme ça mon scénar !

Napoléon le Petit

Rapidement après que la nouvelle du départ de Phoenix se soit ébruitée, quelques noms ont été envisagés pour remplacer l’acteur. Celui de Pedro Pascal en particulier a été évoqué. Une option qui aurait été rapidement abandonnée car l’acteur a un planning plus que chargé avec les tournages de The Last of Us, des Quatre Fantastiques et du Mandalorian.

Todd Haynes aurait aussi préféré éviter de recruter Pedro Pascal parce qu’il avait choisi Danny Ramirez en tant que deuxième tête d’affiche, et qu’une romance entre deux personnes latino-américaines aurait biaisé le message que Haynes voulait transmettre via son film. « Le fait d’avoir deux Latinos dans les rôles n’a pas beaucoup de sens » aurait déclaré l’agent de l’un des acteurs à The Hollywood Reporter.

Danny Ramirez dans Top Gun Maverick

L’abandon du projet de Todd Haynes par Joaquin Phoenix semble avoir mis à l’arrêt toute la production. L’un des membres d’un studio d’Hollywood proche de cette affaire a déclaré au Hollywood Reporter le 13 août 2024 que l’attitude de l’acteur avait « suscité une très grande indignation » au sein du studio. D’après les sources du Hollywood Reporter, il se pourrait même qu’une action en justice soit menée à l’encontre de l’acteur, au vu de l’important impact financier (qui se chiffrerait à plusieurs millions de dollars) et moral qu’a causé son départ.

Les mêmes sources évoquent une amende qui pourrait s’élever à « sept chiffres » concernant l’acteur. Soit une peccadille pour Phoenix, puisque ce dernier aurait empoché pas moins de 25 millions de dollars pour son rôle dans Joker : Folie à Deux. Autrement dit, celui-ci semble parfaitement intouchable, alors que le projet de Todd Haynes, lui, semble d’ores et déjà condamné.