Napoléon : Joaquin Phoenix aurait menacé de quitter le film si Ridley Scott refusait cette requête

Joaquin Phoenix a bien failli quitter l’aventure Napoléon de Ridley Scott avant que quelqu’un ne vienne à la rescousse.

Et si l’acteur de Her était une des plus grandes divas du Hollywood contemporain ? Alors que Joaquin Phoenix vient d’abandonner un film juste avant le début du tournage, et que certaines sources ont rapporté qu’il a été totalement ingérable pendant la production de Joker de Todd Philips, on se demande à quel point l’acteur a pu perturber certains des longs-métrages sur lesquels il a travaillé.

Les raisons ? Au micro de 60 Minutes, Joaquin Phoenix a expliqué être « pétrifié » au moment d’accepter un rôle et « nerveux » avant le début d’un tournage. Une angoisse qui peut s’entendre, mais qui semble parfois plus qu’inacceptable quand elle met toute une équipe au chômage du jour au lendemain. Et justement, cette attitude agacerait beaucoup de producteurs et réalisateurs, surtout quand il met en péril des films à gros budget comme Napoléon de Ridley Scott, que Phoenix a menacé de quitter.

Napoléon : L’empereur Mégalo

Plusieurs sources ont effectivement rapporté à The Hollywood Reporter que l’acteur a failli aussi lâcher l’affaire Napoléon. L’acteur n’aurait pas été heureux de l’état du scénario, et aurait alors demandé à Ridley Scott non seulement de faire des réécritures, mais que celles-ci soient faire par nul autre que monsieur Paul Thomas Anderson, sous peine de quoi, il quitterait l’aventure.

Cette information correspond assez bien avec une déclaration de Scott dans les colonnes d’Entertainment Weekly, en décembre 2022, un peu moins d’un an avant la sortie du film :

« Avec Joaquin, on peut réécrire le film parce qu’il est mal à l’aise. Et c’est un peu ce qui s’est passé avec Napoléon. […] On a décortiqué le film pour l’aider à se concentrer sur qui était Bonaparte. Je devais respecter ça, parce que ce qui était dit était incroyablement constructif.«

« Dans ma version, je veux un sabre laser »

Finalement apaisé, l’acteur est donc resté sur le film. Cependant, aucune source officielle ne confirme ou non la participation de Paul Thomas Anderson au scénario de Napoléon. Mais étant donné les déclarations de Ridley Scott sur les réécritures du long-métrage par rapport à Phoenix, on peut facilement imaginer que ses demandes ont été entendues. Par ailleurs, au vu des rumeurs courant sur PTA, qui aurait également participé à réécrire une bonne partie de Killers of the Flower Moon sans vouloir être crédité, cela ne semble pas improbable du tout.

Actuellement, Ridley Scott et Joaquin Phoenix sont tous les deux attendus sur des suites de films à succès : Gladiator 2, qui est prévu pour le 13 novembre pour le réalisateur, et Joker 2 daté au 2 octobre du côté de Phoenix.