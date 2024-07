Napoléon : la version longue promise par Ridley Scott va-t-elle enfin sortir ?

On a enfin des nouvelles de la version longue de Napoléon promise par Ridley Scott, mais va-t-elle finalement sortir ?

Actuellement, quand on pense à Ridley Scott, c’est évidemment Gladiator 2 et sa bande-annonce épique et sanglante qui nous viennent en tête. Prévue pour novembre 2024, la suite du péplum culte de 2000 porté par Russell Crowe sera logiquement une des attractions de l’année, à tel point qu’on se demande si Gladiator 2 ne pourrait pas créer un Barbenheimer 2.

Et alors qu’on a appris qu’après Gladiator 2, le western de Ridley Scott pourrait bien être repoussé (voire annulé), on a enfin reçu des nouvelles de la version longue de Napoléon, promise depuis pas mal de temps par le cinéaste émérite.

4h de Napoléon et de nudité

On le savait déjà, mais la version longue de Napoléon devrait s’étaler sur une durée de 4h, évidemment destinée à combler certaines lacunes du film original tout en développant un peu plus l’histoire et les personnages. Depuis les promesses de Ridley Scott de la voir sortir rapidement, cette version longue ne donnait toutefois plus aucune nouvelle, au point où l’on pouvait se demander si elle sortirait bel et bien un jour. Heureusement, pour les fans de l’Empereur, de Joaquin Phoenix ou Ridley Scott, ce Director’s Cut semble s’approcher à grands pas.

En effet, comme l’a dévoilé World of Reel, le film a reçu la classification Rated-R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte aux États-Unis) pour « violence intense, images à caractère macabre, sexualité, un peu de nudité et langage grossier ». Une classification similaire à celle de la version cinéma de Napoléon avec, a priori, un peu plus de nudité (seul élément qui ne faisait pas partie de la classification de la version cinéma). Une chose est sûre, si ce Director’s Cut a enfin eu une classification, cela pourrait indiquer sa sortie prochaine sur Apple TV+.

« Mais c’est long 4h, euhhh »

Reste à savoir si ce Napoléon : Director’s Cut parviendra réellement à parfaire le film original (comme pour ce que Ridley Scott avait d’ailleurs déjà pu faire via les versions longues de Blade Runner et Kingdom of Heaven) lors de sa sortie, dont la date est pour le moment encore inconnue.