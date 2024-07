Gladiator 2 : bientôt un Barbenheimer 2, un an après Barbie et Oppenheimer, lors de la sortie ?

Lors d’une interview pour Gladiator 2, Paul Mescal a révélé qu’il adorerait que la suite de Ridley Scott profite d’un évènement à la Barbenheimer avec un autre film.

La sortie en simultané de Barbie et Oppenheimer aux États-Unis le 21 juillet 2023 est un évènement qui risque de ne pas se reproduire de sitôt. D’abord, parce que le marketing des deux films (s’élevant respectivement à 150 millions et 100 millions de dollars selon les estimations) a créé une hype démentielle et un véritable phénomène autour de leur dualité. Ensuite, car ce qu’on a affectueusement renommé en Barbenheimer a rapporté plus de 2,4 milliards de dollars au box-office mondial, dont plus de 100 millions durant leurs premiers jours d’exploitation aux US.

Malgré la faible probabilité de revoir un jour un tel miracle, certains se prennent à espérer qu’une autre sortie simultanée parvienne à marquer l’histoire de cette manière. Et justement, Paul Mescal, l’un des acteurs principaux de Gladiator 2, a expliqué qu’il adorerait que le film de Ridley Scott partage un succès similaire avec un long-métrage débarquant dans les cinémas américains le même jour que lui.

« N’êtes-vous pas assez divertis ?! Amenez-moi Margot Robbie et Cillian Murphy ! »

La Véritable Histoire du méchant Gladiator 2

Aura-t-on vraiment un Barbenheimer 2.0 ? C’est en tout cas ce qu’espère Paul Mescal. L’acteur américain a en effet déclaré à Entertainment Tonight qu’il aimerait voir Gladiator 2 et Wicked de Jon M. Chu (tout deux prévus aux États-Unis pour le 22 novembre 2024) reproduire le phénomène, même s’il n’est pas encore certain du nom à donner :

« Wickdiator, c’est pas vraiment facile à prononcer, n’est-ce pas ? Je préfère sûrement Glicked […], j’espère que ça peut avoir un effet similaire à ce qu’il s’est passé pour Barbie et Oppenheimer. Ce serait génial parce que je pense que les films ne peuvent pas être plus opposés et ça a fonctionné dans ce contexte auparavant. Alors, croisons les doigts pour que les gens viennent voir les deux films le week-end de leur sortie. »

Gladiateurs contre sorcières

Tout comme Barbie et Oppenheimer, c’est vrai qu’il est difficile de trouver des similarités entre Gladiator 2 et Wicked. Le premier est la suite d’un péplum traitant de vengeance et du drame de la chute d’un empire, tandis que le second est une comédie fantastique et musicale grand public basée sur l’univers d’Oz.

Il serait donc assez ironique que les deux films reproduisent ce phénomène (un peu plus d’un an après), même si ce sera évidemment quasi impossible d’atteindre les mêmes sommets que Barbenheimer. Mais pour en être sûr, rendez-vous le 22 novembre pour Glicked (ou Wickdiator, comme vous préférez).