Gladiator 2 : Ridley Scott regrette de ne pas avoir fait les suites d’Alien et Blade Runner

Ridley Scott a plein de regrets concernant les films Alien et Blade Runner et il explique pourquoi.

Les premières images épiques de Gladiator 2 ont récemment été dévoilées et elles ont dû faire bien monter la hype concernant la suite du fameux péplum porté par Russell Crowe. Entre son casting, son pitch et l’ambition du projet, difficile de ne pas être charmé par le retour de cet univers qui a tant marqué et qui pourrait peut-être encore plus rentrer dans les mémoires.

Le réalisateur Ridley Scott a d’ailleurs parlé en interview de deux autres de ses films cultes, à savoir Alien et Blade Runner. Et il a semblé regretter de ne pas avoir lui-même réalisé la suite de ces longs-métrages, d’où l’importance de Gladiator 2 à ce stade de sa carrière.

Alien vs Blade Runner

Gladiator 2 : Last Man Standing

Lors d’une grosse interview avec Vanity Fair (dans laquelle Paul Mescal, Pedro Pascal et Connie Nielsen étaient d’ailleurs également présents), Ridley Scott a expliqué pourquoi cette suite de Gladiator avait une signification particulière pour lui en évoquant donc Alien et Blade Runner. Il regrette notamment de ne pas avoir pu/voulu approfondir lui-même ses deux autres franchises cultes directement à l’époque où il les avait démarrées :

« J’ai été lent au départ. Je veux dire, j’aurais dû faire les suites d’Alien et de Blade Runner. Vous changez au fil des années. À ce moment-là, je ne voulais plus refaire ça. Jim Cameron est arrivé, puis David Fincher, sur Alien. [Concernant Blade Runner] j’avais des regrets, même s’il [Denis Villeneuve] a fait du bon travail. »

Il a quand même fait du bon boulot

Ridley Scott est ensuite revenu sur son début de carrière, expliquant que la situation d’Hollywood et son statut à ce moment-là ne l’avaient pas non plus aidé à pouvoir faire ces suites :

« Je suis l’auteur de deux franchises. La plupart des réalisateurs à Hollywood – en tout cas, disons, à mon niveau – ne laissent pas passer ce genre de possibilités [de pouvoir continuer une saga]. Mais Alien était mon deuxième film, donc je n’avais pas vraiment le choix. Et Blade Runner était mon troisième film. Je n’avais pas le choix parce que j’avais des partenaires très coriaces. C’était un peu comme si je me disais « Bienvenue à Hollywood ». On ne m’a jamais vraiment demandé [de faire des suites à ces deux films]. Vous pouvez imaginer que je n’étais pas content. »

Tout feu, tout flamme le Ridley

On comprend ainsi pourquoi Gladiator 2 est si cher au cœur de Ridley Scott. Après n’avoir pas pu agrandir les univers de ses deux premiers films cultes, la suite de son péplum lui permet de reprendre la main sur cette franchise, en faisant une fresque plus personnelle partagée sur deux longs-métrages. Gladiator 2 est prévue dans nos salles pour le 20 novembre 2024, et on a évidemment hâte de voir si la magie opèrera à nouveau.