Gladiator 2 : premières images épiques pour la suite du film culte de Ridley Scott

La mythique Rome de Ridley Scott revient enfin sous nos yeux avec les premières images de Gladiator 2.

Au rang des suites que personne n’a jamais vraiment demandées, mais que tout le monde attend quand même, on appelle Gladiator 2. Certes, on ne sera pas sur l’ébauche de scénario de Nick Cave, qui prévoyait de ressusciter Maximus et de le faire voyager à travers les âges (oui oui), mais l’existence même de cette suite, qui suivra Lucius, le fils de Lucilla, a surpris plus d’une personne.

Malgré un Hollywood prêt à tout relancer sans raison, c’est bien Scott qui est derrière ce deuxième opus. Le réalisateur rêvait depuis longtemps de continuer son succès récompensé six fois aux Oscars en 2001, le projet est juste passé par différentes phases de production et d’écriture avant d’enfin arriver ici. 24 ans après l’original, le monde de Maximus Decimus Meridius se dévoile donc de nouveau à nous, et il a toujours l’air aussi beau.

A lire aussi Les 5 meilleurs films trop oubliés de la carrière de Ridley Scott

Prêt pour le deuxième round ?

Gladiator 2 : Lucius Revenge

Gladiator 2 prend donc place 20 ans après les évènements du premier film, on y suit Lucius, le fils de Lucilla et Maximus (Ridley Scott a confirmé que Maximus était bien son père), qui devra suivre sa propre voie. On y verra entre autres Lucilla, toujours incarnée par Connie Nielsen, le général Acacius, joué par Pedro Pascal, les Empereurs Caracalla et Geta interprétés par Joseph Quinn et Fred Hechinger, et enfin le vendeur d’armes Macrinus, incarné par Denzel Washington.

Paul Mescal, qui prends ici le rôle de Lucius, s’est entretenu avec Vanity Fair pour parler de la très attendue suite, et c’est là que des nouvelles images ont été dévoilées.

Comme un air de déjà vu…

Visuellement, le film semble avoir une esthétique léchée, qui devrait au moins être égale au premier opus, étant donné que John Mathieson, directeur photo sur l’original, reprend ici son poste. On sent bien toute l’influence et la présence du premier opus dans ces images, notamment avec la présence de l’armure de Maximus dans ces photos, mais aussi dans le cadrage des combats, qui semblent directement faire référence au personnage de Russell Crowe.

Tant que Scott ne désacralise pas sa première œuvre, il y a peu de chance que ce Gladiator 2 enrage les fans, comme l’ont fait certains prequels de la saga Alien. En tout cas, le projet intrigue, et ces premières images mettent déjà l’eau à la bouche et nous permettent d’attendre plus facilement la première bande-annonce, prévue pour le 9 juillet. Le film en entier, lui, sortira le 13 novembre au cinéma.