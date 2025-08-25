Après le bide du film, la série Blade Runner 2099 : la date de diffusion se précise sur Amazon

Après des années de flou artistique post-Blade Runner 2049, Amazon Prime Video fixe enfin une fenêtre de sortie pour la série Blade Runner 2099.
Etant donné le statut ultra-culte de Blade Runner, il était complètement casse-gueule de vouloir lui offrir une suite. Et de fait, Blade Runner 2049 a déçu. Réalisé par Denis Villeneuve (qui fait encore des cauchemars à cause de Blade Runner), et en dépit de la présence de Harrison Ford qui avait repris son rôle de Rick Deckard face à Ryan Gosling, le film a été un bide : 276 millions au box-office, pour un budget officiel de 150-180 millions.
Malgré cette expérience douloureuse, Ridley Scott et Amazon comptent bien continuer à exploiter la « marque » avec une série en prise de vues réelles : Blade Runner 2099, qui fera office de suite à Blade Runner 2049, avec Michelle Yeoh et Hunter Schafer.
Sauf que les coulisses de la création de la série inquiètent. Annoncé en septembre 2022, le projet n’a que peu fait parler de lui. En 2023, on apprenait que Jeremy Podeswa (Game of Thrones), qui devait réaliser les deux premiers épisodes, avait quitté le navire et était remplacé par Jonathan van Tulleken (Misfits). Puis silence radio. En 2024, Deadline annonçait le début du tournage de Blade Runner 2099. Et après des mois de flou, on a enfin une fenêtre de diffusion pour la série Blade Runner.
(Presque) une date pour Blade Runner 2099
Lors d’un entretien accordé à ScreenRant à l’occasion de la promo d’Alien: Earth, le producteur David Zucker s’est vu demander s’il pouvait donner des précisions sur la sortie de Blade Runner 2099. Ce dernier a expliqué que la série se trouvait encore en phase de post-production, mais estime pour sa part que la diffusion devrait intervenir au mieux en 2026 :
« Au final, c’est Amazon qui décidera du moment où la série sera diffusée. Cela dit, nous sommes en plein cœur de la post-production. Je ne pense pas qu’on la verra arriver sur les écrans avant, sans doute, la fin de l’année prochaine. »
Côté casting, Michelle Yeoh a été annoncée en haut de l’affiche avec Hunter Schafer. À leurs côtés, on retrouvera Amy Lennox, Sheila Atim, Dimitri Abold, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Lewis Gribben, Johnny Harris, Matthew Needham, Tom Burke et Maurizio Lombardi.
Pour ce qui est de l’intrigue, les informations demeurent ténues. On sait seulement que Blade Runner 2099 se déroulera cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049 (génial n’est-ce pas ?). Michelle Yeoh y incarnera Olwen, une Réplicant confrontée à la fin de son cycle vital, tandis que le personnage de Hunter Schafer devrait tenir le rôle d’une certaine Cora. Le reste de l’histoire est pour l’instant tenu secret.
D’après les déclarations de David Zucker, la série Blade Runner 2099 devrait donc être diffusée vers la fin d’année 2026. Silka Luisa, productrice et scénariste de Shining Girls et Halo, est créditée comme showrunner de la série.
C’est une absurdité totale de développer un univers étendu à Blade Runner, encore plus si ils le lient à l’univers Alien.
Blade Runner 2049 a montré qu’on ne pouvait pas donner une suite « commerciale » au film culte de 1982. Cette série va décevoir, encore plus que « Dune : Prophecy » a déçu par rapport à l’univers imaginaire foisonnant de Dune (même si c’est une série tout à fait regardable).
–
Il y a des films qu’on ne DOIT PAS développer en franchises, ça devrait être interdit. Imaginons des franchises SF développées autour de 2001 de Kubrick, Soleil Vert de Fleischer ou Stalker de Tarkovsky ! Le cauchemar !!!
–
Seule la série Westworld a réussi à transcender un vieux film de SF, Mondwest de Michael Crichton. Mais c’était un film assez méconnu, bien moins mythique que ceux que j’ai cité… et pas un monument du cinéma.
2049 est pourtant un bon film. Certes pas au niveau du Blade Runner original mais tout de même, j’avais passé un très très bon moment au cinéma par deux fois.
C’est quand même dommage de résumer un film comme celui-ci en le cantonnant au statut de bide. On sait très bien que les entrées en salle ne sont pas le reflet de la qualité d’un film. Pourquoi ne pas parler de film qui n’avait pas trouvé son public ?
Une série sur BLADE RUNNER je suis très impatient de retrouver cet univers.
Ouah, trois fois le mot « bide » dans vos titres sur la page du jour : Blade Runner, Les Eternels, Eden… Sans compter le constat des films de Super-Héros (vive leur fin tant c’est devenu médiocre au vu des sommes folles engagées !!!). Faites des articles sur des sujets qui donnent envie de revenir au cinéma par pitié, ça doit bien exister ? Non ? Pas faux peut-être….