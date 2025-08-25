Après le bide du film, la série Blade Runner 2099 : la date de diffusion se précise sur Amazon

Après des années de flou artistique post-Blade Runner 2049, Amazon Prime Video fixe enfin une fenêtre de sortie pour la série Blade Runner 2099.

Etant donné le statut ultra-culte de Blade Runner, il était complètement casse-gueule de vouloir lui offrir une suite. Et de fait, Blade Runner 2049 a déçu. Réalisé par Denis Villeneuve (qui fait encore des cauchemars à cause de Blade Runner), et en dépit de la présence de Harrison Ford qui avait repris son rôle de Rick Deckard face à Ryan Gosling, le film a été un bide : 276 millions au box-office, pour un budget officiel de 150-180 millions.

Malgré cette expérience douloureuse, Ridley Scott et Amazon comptent bien continuer à exploiter la « marque » avec une série en prise de vues réelles : Blade Runner 2099, qui fera office de suite à Blade Runner 2049, avec Michelle Yeoh et Hunter Schafer.

Sauf que les coulisses de la création de la série inquiètent. Annoncé en septembre 2022, le projet n’a que peu fait parler de lui. En 2023, on apprenait que Jeremy Podeswa (Game of Thrones), qui devait réaliser les deux premiers épisodes, avait quitté le navire et était remplacé par Jonathan van Tulleken (Misfits). Puis silence radio. En 2024, Deadline annonçait le début du tournage de Blade Runner 2099. Et après des mois de flou, on a enfin une fenêtre de diffusion pour la série Blade Runner.

Le regretté Rutger Hauer dans Blade Runner

(Presque) une date pour Blade Runner 2099

Lors d’un entretien accordé à ScreenRant à l’occasion de la promo d’Alien: Earth, le producteur David Zucker s’est vu demander s’il pouvait donner des précisions sur la sortie de Blade Runner 2099. Ce dernier a expliqué que la série se trouvait encore en phase de post-production, mais estime pour sa part que la diffusion devrait intervenir au mieux en 2026 :

« Au final, c’est Amazon qui décidera du moment où la série sera diffusée. Cela dit, nous sommes en plein cœur de la post-production. Je ne pense pas qu’on la verra arriver sur les écrans avant, sans doute, la fin de l’année prochaine. »

Le public cherchant des infos sur Blade Runner 2099

Côté casting, Michelle Yeoh a été annoncée en haut de l’affiche avec Hunter Schafer. À leurs côtés, on retrouvera Amy Lennox, Sheila Atim, Dimitri Abold, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Lewis Gribben, Johnny Harris, Matthew Needham, Tom Burke et Maurizio Lombardi.

Pour ce qui est de l’intrigue, les informations demeurent ténues. On sait seulement que Blade Runner 2099 se déroulera cinquante ans après les événements de Blade Runner 2049 (génial n’est-ce pas ?). Michelle Yeoh y incarnera Olwen, une Réplicant confrontée à la fin de son cycle vital, tandis que le personnage de Hunter Schafer devrait tenir le rôle d’une certaine Cora. Le reste de l’histoire est pour l’instant tenu secret.

D’après les déclarations de David Zucker, la série Blade Runner 2099 devrait donc être diffusée vers la fin d’année 2026. Silka Luisa, productrice et scénariste de Shining Girls et Halo, est créditée comme showrunner de la série.