Gladiator 2 : Russell Crowe est « un peu jaloux » de la suite du film dont il était le héros

Russell Crowe, oscarisé pour son rôle dans le premier Gladiator, se dit « un peu jaloux » vis-à-vis de la suite réalisée par Ridley Scott.

Bon, on ne va pas vous faire l’affront de vous résumer Gladiator, mais il faut quand même rappeler que le chef-d’œuvre de Ridley Scott fut un énorme succès en son temps. Ce péplum sorti en 2000 avait totalisé plus de 460 millions de dollars de recettes au box-office mondial tout en raflant de nombreuses récompenses, dont cinq Oscars, et notamment celui du Meilleur Acteur pour la performance de Russell Crowe en Maximus.

L’annonce d’une suite a donc eu l’effet d’une bombe dans le monde du cinéma. Mais si pas mal de personnes ont logiquement reçu la nouvelle avec joie (nous les premiers), ce ne fut pas le cas de tout le monde. Et parmi les réfractaires, on peut étonnamment retrouver Russell Crowe, qui a récemment parlé de Gladiator 2 en interview.

Regardez, c’est Maximus Decimus Meridius, Commandant en chef des Armées du Nord et… c’est trop long

Gladiator 2, mais sans Maximus

Russell Crowe a donc récemment évoqué Gladiator 2 dans une interview avec Kyle Meredith, et il a expliqué n’être pas en phase avec ce projet de le film, surtout concernant le développement de certains personnages :

« Je suis un peu mal à l’aise vis-à-vis du fait qu’ils en fassent un autre [de Gladiator]. Evidemment, je suis mort [son personnage dans le film] et je n’ai pas mon mot à dire. Mais j’ai entendu deux ou trois choses sur le projet qui m’ont fait me dire : « Non, non, non. Ça n’est pas cohérent avec le parcours moral de tel ou tel personnage ». Mais bon, je n’ai pas à m’exprimer, ce n’est pas mon rôle. Je suis six pieds sous terre [rires]. On verra bien à quoi ça ressemble. »

C’est plutôt Maximus Finitus maintenant

Russell Crowe a ensuite avoué avec humour être un peu jaloux du prochain Gladiator, principalement parce que ce projet de suite lui rappelle l’une des meilleures périodes de sa carrière d’acteur :

« Je repense à l’âge que j’avais lorsque j’ai fait ce film [le premier Gladiator] et à tout ce qui a suivi, aux portes que ce film m’a ouvertes. Je ressens donc évidemment, pour être tout à fait honnête, un peu de mélancolie, un peu de jalousie. Parce que ça me rappelle l’époque où j’avais des tendons [rires]. »

« Somehow, Maximus has returned… » (imaginez, ils le font vraiment)

Outre les déclarations de Russell Crowe, il est aussi possible de se demander si cette suite était réellement nécessaire (même si on est très curieux de la voir), et si le premier film ne se suffisait pas à lui-même. En sa qualité de péplum tragique, Gladiator et ses 2h35 nous amenait à la fois dans une quête de vengeance individuelle et dans l’histoire de la chute de tout un Empire. Si le long-métrage se terminait sans véritablement montrer ce qu’il allait advenir de Rome, la mort de Maximus donnait le dernier coup de pinceau dramatique d’une œuvre pleine et riche.

Quoi qu’il en soit, la sortie de Gladiator 2 est prévue chez nous pour le 20 novembre 2024, on pourra donc bientôt juger de la qualité de sa relève vis-à-vis de son aîné.