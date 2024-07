Plus de 20 ans après le premier Gladiator, le réalisateur Ridley Scott va replonger dans les arènes de l’Empire romain avec Gladiator 2.

En 2000, Gladiator a réveillé le genre du péplum avec la coquette somme de 465 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 103 millions hors marketing). Plus qu’un succès commercial, le long-métrage réalisé par Ridley Scott a également été nommé 12 fois aux Oscars et a décroché cinq statuettes dorées, dont celles très convoitées du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe.

Plus de 20 ans après, le réalisateur est prêt à retourner dans les arènes de l’Empire romain pour un Gladiator 2 promis depuis de nombreuses années. Date de sortie, histoire, casting… on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Gladiator 2 (et même ce qu’on a pensé de la bande-annonce dans la vidéo juste en dessous).

Y AURA-T-IL UN GLADIATOR 2 ?

Oui, même si cette suite s’est faite désirer un paquet d’années. La fin du premier volet n’avait pas l’air de sous-entendre que l’histoire continuerait, mais dès 2001 (soit un an environ après la sortie du film), l’idée d’une suite ou d’un prequel a émergé avant de stagner, revenant ponctuellement dans les discussions, mais jamais de façon concrète.

De plus, toujours au début des années 2000, DreamWorks Pictures, qui possédait les droits de Gladiator, les a vendus à Paramount qui a interrompu le développement de la suite dans la foulée. Celle-ci ne s’est officiellement remise sur les rails qu’en 2018 avec Ridley Scott confirmé comme réalisateur, tandis que David Scarpa a été annoncé comme scénariste bien plus tard, en novembre 2021.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE GLADIATOR 2 ?

Début 2023, Paramount Pictures a annoncé la sortie de Gladiator 2 pour le vendredi 22 novembre 2024 aux États-Unis. En France, le film sortira le mercredi 13 novembre 2024.

Cette date a été annoncée après un tournage pour le moins éprouvant. Celui-ci a commencé en juin 2023 avec un mois de retard, mais a vite été interrompu par la grève historique des scénaristes (lancée en mai) et des acteurs (lancée en juillet). Finalement, les prises de vues principales se sont terminées le 18 janvier 2024, non sans faire exploser le budget de départ.

« J’ai dépensé sans compter »

D’après un rapport de The Hollywood Reporter de février 2024 (qui a été relayée un peu partout depuis), les frais de production seraient passés de 165 millions de dollars à près de 310 millions (hors marketing, donc). Il faut dire que Ridley Scott semble effectivement avoir vu les choses en grand pour cette suite. Le réalisateur a notamment teasé de bataille féroce impliquant Lucius et… des babouins.

Un accident grave est survenu durant une scène tournée au Maroc, causant l’hospitalisation de quatre personnes (d’après une source relayée par Variety).

Commode (Joaquin Phoenix) dans le premier Gladiator

DE QUOI PARLERA GLADIATOR 2 ?

Dans le premier film, Maximus, un général romain émérite, se fait trahir par Commode, le fils de l’empereur. Après avoir perdu son statut et sa famille, Maximus est kidnappé par des esclavagistes qui font de lui un gladiateur, jusqu’à ce qu’il se venge.

Dans ce second volet, le public suivra cependant un autre protagoniste, Lucius, le fils de Lucilla et neveu de Commode, qui verra son pays se faire envahir par le général Marcus Acacius et se fera condamner à l’esclavagisme. Lucius est tellement admiratif du parcours de Maximus qu’il souhaite suivre son exemple, et devient gladiateur pour faire face aux deux jeunes empereurs Caracalla et Geta.

Disons que la carrière de Russell Crowe a pris une autre direction

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE GLADIATOR 2 ?

Contrairement aux plans de départ, qui voulaient que Russell Crowe reprenne le rôle de Maximus, c’est finalement Paul Mescal (After Sun, Sans jamais nous connaître) qui sera la nouvelle tête d’affiche. L’acteur irlandais interprètera ainsi Lucius, qu’on verra également enfant dans la peau d’Alfie Tempest (à en croire la fiche IMDb du film). D’autres membres du précédent casting seront toutefois de retour dans cette suite : Connie Nielsen (Lucilla), Derek Jacobi (le sénateur Gracchus) et Djimon Hounsou (Juba).

Connie Nielsen dans le premier Gladiator

Alors que Barry Keoghan a quitté la production en mai 2023 à cause d’un problème d’emploi du temps, d’autres nouveaux noms seront au générique de Gladiator 2 :

Denzel Washington ( American Gangster, Man on Fire ), dans le rôle de Macrinus

), dans le rôle de Macrinus Pedro Pascal ( The Last of Us , Narcos ), jouera le rôle de Marcus Acacius

, ), jouera le rôle de Marcus Acacius Joseph Quinn ( Stranger Things ) dans le rôle de l’Empereur Geta

) dans le rôle de l’Empereur Geta Fred Hechinger ( La Grande Traversée , La Mission ) dans le rôle de l’Empereur Caracalla

, ) dans le rôle de l’Empereur Caracalla May Calamawy (aperçue dans Moon Knight ), dans un rôle encore inconnu

), dans un rôle encore inconnu Peter Mensah ( Spartacus , 300 , Les Larmes du Soleil ), dans un rôle encore inconnu

, , ), dans un rôle encore inconnu Matt Lucas ( Alice au Pays des Merveilles , Paddington , Wonka ), dans un rôle encore inconnu

, , ), dans un rôle encore inconnu Lior Raz (Six Underground), dans un rôle encore inconnu

Paul Mescal, futur Lucius de Ridley Scott

DÉCOUVREZ LA BANDE-ANNONCE DE GLADIATOR 2

À lire aussi une bande-annonce épique et sanglante pour Gladiator 2

OÙ SERA DIFFUSÉE GLADIATOR 2 ?

Comme le premier volet, Gladiator 2 sera exclusivement diffusé au cinéma.