One Piece saison 2 : date de sortie possible, histoire, casting, tout ce qu’on sait jusqu’à maintenant

La série One Piece a débarqué sur Netflix fin août 2023, mais une saison 2 du remake de l’œuvre culte d’Oda est-elle prévue ?

Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji ont débarqué en chair et en os sur Netflix, toujours à la recherche du One Piece qui a donné son nom à l’œuvre d’Eiichiro Oda. Adapter le célèbre manga en prises de vues réelles n’était pas un mince affaire, et même si la rédaction n’a pas été particulièrement emballée par cette première saison de One Piece, la série créée par Matt Owens et Steven Maeda a vite trouvé son public et le feu vert de Netflix pour une saison 2.

Alors, tournage, date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la suite de One Piece.

Attention : quelques spoilers sur la saison 1 (le manga et l’anime)

Y AURA-T-IL une saison 2 de One Piece ?

Il y avait déjà peu de doute au moment de la production puis de la sortie, mais oui, c’est officiel depuis le 14 septembre 2023. L’annonce a été faite par Netflix, sur Twitter, via un teaser mettant en scène Eiichiro Oda, le papa de One Piece.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE possible DE LA SAISON 2 DE ONE PIECE ?

Netflix faisait partie des géants frappés par la grève des scénaristes et des acteurs en 2023. La production de cette nouvelle saison en a forcément beaucoup souffert. Mais de façon surprenante, nous avons appris de la bouche Marty Adelstein, CEO de Tomorrow Studios qui produit la série, dans un interview de Variety, que les épisodes étaient prêts à être tournés et que tout pourrait être lancé dans un délai de 12 à 18 mois dès que les conditions seraient réunies.

Or, les scénaristes ont stoppé leur grève en septembre 2023, suivis des acteurs en novembre 2023. Ce qui signifie que la saison 2 de One Piece pourrait sortir vers le milieu de l’année 2025. Cet article sera mis à jour dès que la date définitive sera annoncée.

DE QUOI PARLERA la saison 2 DE ONE PIECE ?

Logiquement, si la saison 2 adapte le reste de la saga East Blue, l’équipage de Luffy devrait faire un tour à Loguetown, la ville dans laquelle Gol D. Roger a été exécuté par la Marine et qu’on peut voir dans le premier épisode. C’est là que Luffy devrait croiser la route de Smoker, le mystérieux ennemi teasé à la toute fin de la saison 1 de One Piece.

Il est probable que la saison 2 passera aussi par la ville de Whiskey Peak où le groupe combattra Baroque Works, une organisation de chasseur de primes. Parmi ces chasseurs de prime devrait ainsi se trouver la princesse Nefertari D. Vivi sous sa couverture de Miss Wednesday.

Ce personnage important devrait ainsi devenir une précieuse alliée de l’équipe du Chapeau de paille, en plus de le conduire au royaume d’Alabasta, probablement à la fin de la saison 2 pour traiter tout cet arc dans une saison 3 encore plus hypothétique.

Cap sur les saisons 2,3,4,5,6….25

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE la saison 2 de One Piece ?

Pour l’instant, rien. Mais si le périple continue sur Netflix, à moins d’un gros imprévu, le casting principal sera très logiquement de retour :

Il est aussi probable de revoir Vincent Regan (Garp), Morgan Davies (Kobby), Aidan Scott (Hermep), ainsi que Jeff Ward (Baggy) et Ilia Isorelýs Paulino (Alvida).

En juin 2024, Netfix a également annoncé les premiers membres de Baroque Works : Mr. 3 (le génial David Dastmalchian), Miss Valentine (Jazzara Jaslyn), Mr. 5 (Camrus Johnson) et Mr. 9 (Daniel Lasker).

Reste à savoir qui jouera Smoker et qui pourrait jouer sa fidèle subordonnée, Tashigi, si elle apparaît effectivement à ses côtés. Enfin, le passage à Loguetown pourrait également impliquer un autre mystérieux personnage, Dragon, bien qu’aucune annonce n’ait encore été faite à ce sujet. Il en va de même pour les membres infiltrés de Baroque Works, Vivi et son protecteur Igaram, qui n’ont pas encore été annoncés et/ou castés. De plus, selon What’s New on Netflix, Nico Robin ainsi que Chopper devrait aussi faire leur apparition au cours de la prochaine saison.

OÙ SERA DIFFUSÉE la saison 2 de One Piece ?

Comme la première, la saison 2 de One Piece sortira exclusivement sur la plateforme Netflix.