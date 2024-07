Blanche-Neige : date de sortie, casting, histoire et tout ce qu’il faut savoir sur le remake Disney

Pour l’amour du partage (des clics et de l’argent), on vous récapitule dans cet article tout ce qu’on sait sur le prochain film Blanche-Neige de Disney.

Après avoir produit plusieurs remakes en live action de ses chefs-d’oeuvres d’animation (La Petite Sirène, Peter Pan et Wendy, Mulan et Le Roi Lion, entre autres), Disney s’apprête à sortir une adaptation en prises de vues réelles de son tout premier Classique : Blanche-Neige et les Sept nains.

Date de sortie, casting, histoire… on vous regroupe dans cet article toutes les informations sur le prochain massacre remake de Disney.



À lire aussi Pourquoi Blanche-Neige était un pari complètement fou pour Disney

Dans la tête de Bob Iger

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE BLANCHE-NEIGE ?

À l’origine, Blanche-Neige était prévu pour mars 2024. Malheureusement, le tournage a connu plusieurs incidents qui ont repoussé la sortie du film, à commencer par la pandémie qui a retardé le tournage. Celui-ci devait commencer en 2020, mais a finalement débuté en 2022… avant qu’un incendie survienne sur le plateau et bloque un peu plus l’avancée du projet.

À lire aussi Les remakes Disney, ou la parfaite recette de l’échec

Finalement, le tournage principal s’est terminé le 13 juillet 2022, mais la grève des acteurs et des scénaristes de 2023 a forcé Disney à retarder la postproduction, et donc la sortie (sans compter les sessions de reshoots de juin 2023 et juin 2024). Le film a donc été repoussé d’un an pour atterrir dans les salles le vendredi 21 mars 2025 aux États-Unis. En France, il sortira le mercredi 19 mars 2025.

Plutôt Grincheux ou Simplet ?

DE QUOI PARLERA LE NOUVEAU BLANCHE-NEIGE ?

Disney n’a pas encore annoncé de synopsis officiel, mais on pari tout ce qu’on a (pas grand-chose) sur le fait que ce nouveau Blanche-Neige sera une histoire de princesse, avec une méchante Reine/belle-mère, mais pas de prince charmant anonyme. Ce dernier devrait en effet être remplacé par un personnage plus consistant. Et pour cause, il aura un prénom ! Jonathan, dont on ne connaît ni le titre de noblesse ni la profession, sera ainsi la tête d’affiche masculine aux côtés de Blanche-Neige.

Quant aux sept nains, ils seront toujours là, mais présentés comme des créatures magiques mythologiques et non des personnes de petites tailles.

Ravivons quelques traumas d’enfance

Pour le reste de l’histoire, difficile de s’appuyer sur le film original, qu’il s’agisse du miroir magique, de la jalousie un poil abué de la Reine, du chasseur envoyé tuer Blanche-Neige, de la fuite de celle-ci en forêt ou de la transformation de la Reine en sorcière des enfers. Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, Rachel Zegler a expliqué que le remake ne suivra ni le film de 1937 ni même le conte original. Il s’agira d’un récit plus moderne et plus féministe :

On n’est plus en 1937. Blanche-Neige ne sera pas sauvée par le Prince et elle ne rêvera pas de trouver le véritable amour. Elle rêve de devenir une leader intrépide, juste, courageuse et sincère. C’est une histoire vraiment incroyable dans laquelle les jeunes du monde entier se retrouveront.

« Miroir, mon beau miroir… »

Même les chansons seront différentes, sans doute pour mettre au goût du jour des airs et paroles datés (« Pensez que le balai est votre bel et tendre« ). Les paroles des nouvelles chansons seront signées Ben Pasek et Justin Paul, qui ont également travaillé sur Aladdin (2019). En revanche, si on en croit la première image dévoilée en octobre 2023, la princesse conservera sa robe iconique.

On espère maintenant que la photographie jaune pipi et les tronches hideuses des nains seront rectifiées avant la sortie (surtout quand on sait que le budget aurait déjà dépassé les 200 millions de dollars hors marketing d’après Forbes).

Disney has the released the first look at Rachel Zegler in the Snow White live-action adaptation 🍎

The film releases on March 21, 2025, after being pushed back a year! pic.twitter.com/N2j7E3k4pS — Total Film (@totalfilm) October 30, 2023

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE BLANCHE-NEIGE ?

L’actrice américaine Rachel Zegler (Hunger Games, West Side Story) a été choisie pour incarner Blanche-Neige. Et la méchante Reine sera interprétée par Gal Gadot (Wonder Woman), tandis qu’Andrew Burnap (The Chaperone) jouera Jonathan, un personnage masculin qui remplacera le Prince et a en partie était inspiré par Robin des Bois.

Pour le reste du casting, on retrouve notamment :

Martin Klebba dans le rôle de Grincheux

Dean Nolan

Katie Hardwick

Gabriela García

Leon Ung

Jon-Scott Clark

Joshmaine Joseph

Misa Koide

Kathryn Akin

Candy Ma

Lukus Alexander

Charlotte Scally

Andrew Burnap has been cast as the male lead in Disney's live-action #SnowWhite, opposite Rachel Zegler and Gal Gadot.



The Tony-winning actor will not play the Huntsman nor the prince: https://t.co/C8UomNp6pa pic.twitter.com/mZuhUzDojd — The Hollywood Reporter (@THR) January 12, 2022

OÙ SERA DIFFUSÉ LE FILM BLANCHE-NEIGE ?

Comme La Petite Sirène avant lui, Blanche-Neige sortira exclusivement dans les salles de cinéma, contrairement à Peter Pan et Wendy et Pinoccho, qui ont été rétrogradés sur la plateforme Disney+.