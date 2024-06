One Piece saison 2 : Netflix dévoile le casting de ses futurs méchants

Le casting de la deuxième saison de One Piece sur Netflix s’est agrandi en dévoilant le visage des futurs méchants.

One Piece a été un petit raz de marée sur Netflix en 2023. Personne ne s’attendait vraiment à ce que la plateforme, plus réputée pour ses adaptations catastrophiques comme Death Note et Cowboy Bebop, réussisse à convaincre les fans du manga comme les nouveaux venus avec son adaptation du manga culte. Et pourtant… la série a charmée ou, tout du moins, elle l’a assez fait pour être renouvelée pour une deuxième saison.

Chaque nouvelle est donc scrutée d’un œil aguerri par les fans qui attendent de voir quels personnages débarqueront dans la suite. Il faut reconnaitre que la première saison a particulièrement impressionné dans ses choix de casting, et pour cette saison 2, la plateforme semble déterminée à continuer sur cette voie. Tout semble rouler (trop) bien, et même Jamie Lee Curtis veut rejoindre l’aventure One Piece. Alors pour l’annonce des acteurs incarnant les agents de Baroque Works dans la deuxième saison, Netflix a-t-il encore visé juste ?

« C’est qui ces loubards ? »

C’est du baroque ça ?

C’est sur Twitter/X que Netflix a annoncé les acteurs et actrices qui incarneront les agents du Baroque Works. Pour rappel le Baroque Works est un syndicat du crime légendaire cherchant à récupérer Pluton, une des trois Armes Antiques capable de destruction absolument massive. L’organisation est tenue par Crocodile (pas encore introduit dans la série), un des 7 Grands Corsaires, répondant au nom de Mr. 0 dans l’organisation.

Les agents de Baroque Works arrivent.



ONE PIECE saison 2, prochainement. pic.twitter.com/apBLDxPPEG — Netflix France (@NetflixFR) June 25, 2024

La plateforme a donc dévoilé quatre membres des agents de Baroque Works : Mr. 3 sera incarné par David Dastmalchian (le Polka Dot Man de The Suicide Squad notamment), Mr. 5 par Camrus Johnson (Batwoman, Quiz Lady), Jazzara Jaslyn (Lioness, Warrior) sera Miss Valentine et Mr. 9, lui, sera interprété par Daniel Lasker (Hidden Within). Dans l’ensemble, ce casting est plutôt prometteur, en prenant un acteur confirmé comme Dastmalchian et des acteurs plus novices.

Cela dit, les amateurs de One Piece savent que les choses sérieuses ne sont pas encore tombées. Et difficile de cacher notre impatience à l’idée de découvrir surtout le visage des fameux Crocodile, « Miss Wednesday » et « Mr. 8 ». Pour l’instant, aucune date de sortie n’est disponible pour la saison 2 de One Piece, mais celle-ci est en cours de production. Aucun départ n’a été annoncé au casting, et de nouveaux visages seront surement annoncés bientôt. La première saison est disponible sur Netflix.