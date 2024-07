Une petite série indé pas très connue du nom de Stranger Things sera bientôt de retour sur Netflix avec une cinquième, et normalement dernière saison.

Parce qu’on est sympa (et surtout en quête de clics, d’argent et de gloire), voici toutes les dernières actualités concernant la sortie de Stranger Things saison 5, qu’on espère plus réussie après une saison 4 en demi-teinte. Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série phare de Netflix.

ATTENTION : spoilers sur la saison 4 !

À lire aussi Notre classement des saisons de Stranger Things

« donne les infos »

Y AURA-T-IL UNE SAISON 5 DE STRANGER THINGS ?

Oui. Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série, ont confirmé qu’il y aurait bien une saison 5 et que celle-ci sera la dernière dans un communiqué relayé par Netflix en février 2022 : « À l’époque, nous avions prévu que l’histoire se déroulerait sur quatre ou cinq saisons. Elle s’est avérée trop vaste pour être racontée en quatre parties. […] La saison 4 sera l’avant-dernière saison et la saison 5, la dernière« .

En plus d’avoir annoncé qu’il y aura bien une suite, Matt Duffer a dévoilé en avril 2022 que la saison 5 était déjà écrite : « Même si un changement de direction n’est pas inévitable, il y a très peu de chance que la fin change parce que cette fin est, et a toujours été, la plus juste« .

La saison 5 sera la finale. pic.twitter.com/D1Q82O6TbG — Netflix France (@NetflixFR) February 17, 2022

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SAISON 5 DE STRANGER THINGS ?

La saison 5 de Stranger Things n’a pas encore d’une date de sortie officielle. Au micro de GQ, l’acteur Finn Wolfhard a toutefois révélé que la saison 5 pourrait arriver sur Netflix début 2025. La grève des acteurs, lancée en juillet 2023 et terminée le 9 novembre, a en effet impactée la production de la saison finale de la série, qui a été retardée jusqu’à janvier 2024.

🚨 CODE ROUGE 🚨



La production de la saison 5 de Stranger Things a officiellement débuté. pic.twitter.com/t96JtuXTPm — Netflix France (@NetflixFR) January 8, 2024

DE QUOI PARLERA LA SAISON 5 de Stranger Things ?

Aucun synopsis n’a été dévoilé pour la saison 5 de Stranger Things (à part les premières lignes du scénario). Cependant, la fin de la saison 4 laisse penser que la nouvelle saison sera la plus épique. Si grâce à ses pouvoirs Eleven a affaibli Vecna, la créature ridée qui a fait son apparition physique dans cette dernière saison n’a pas été tuée et risque donc de revenir plus déterminée que jamais à accomplir sa mission, surtout que Max n’est pas vraiment morte.

Alors que la saison 4 de Stranger Things se termine déjà sur une vision d’horreur – celle de la ville d’Hawkins détruite par Vecna et donc exposée au monde à l’envers –, on a également appris, même si on s’en doutait un peu, que Will se sentait toujours lié au monde à l’envers (les frères Duffer ont d’ailleurs assuré qu’il aurait un rôle plus important pour la suite). Pour couronner le tout, on sait désormais que Vecna n’est pas un nouveau monstre et que depuis le début, il était un pion du Flagelleur mental.

Une chose est sûre, cette saison 5 étant la dernière de la série Netflix, tout le monde pourrait réellement se retrouver en danger de mort (même Eleven).

Ressusciter un personnage et une carrière au passage, c’est fort

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING de la saison 5 de Stranger Things ?

Sauf véritable apocalypse, le casting original sera très probablement de retour. On retrouvera donc les vétérans de la bande :

D’autres personnages et interprètes sont par ailleurs attendus, en particulier :

Erica (Priah Ferguson)

Robin (Maya Hawke)

Joyce (Winona Ryder)

Hopper (David Harbour)

Murray (Brett Gelman)

Vecna (Jamie Campbell Bower).

Enfin, Netflix a annoncé l’arrivée au casting de Linda Hamilton, star iconique de la saga Terminator, même si son rôle dans cette saison 5 n’a pas encore été dévoilé.

🚨Breaking News From #TUDUM🚨



Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700 — Netflix (@netflix) June 17, 2023

COMBIEN IL Y AURA-T-IL D’ÉPISODES DANS LA SAISON 5 DE STRANGER THINGS ?

La saison 5 de Stranger Things comportera officiellement 8 épisodes, dont on ne connaît pas encore la durée, mais Maya Hawke (Robin) nous a donné quelques informations. Dans le podcast Podcrushed, elle informe : « Cela prend un temps fou d’écrire chaque saison et de les tourner. Au final, c’est comme si on faisait huit films. »

Par ailleurs, nous savons aussi que le premier épisode de Stranger Things saison 5 se nommera « The Crawl« .

OÙ SERA DIFFUSÉE LA SAISON 5 De stranger things ?

Stranger Things saison 5 étant un programme original Netflix, il sera diffusé en exclusivité sur la plateforme, comme les quatre premières saisons qui y sont disponibles en intégralité.

DÉCOUVREZ LE MAKING-OF DE STRANGER THINGS SAISON 5

En attendant, la bande-annonce de la saison finale, Netflix nous a partagé les coulisses de la série.