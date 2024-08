Alien : on a classé tous les films, du pire au meilleur

Alien : Romulus débarque au cinéma et c’était le moment parfait de faire le classement de la saga Alien.

C’est peut-être l’une des sagas les plus appréciées de l’histoire du cinéma… et pourtant personne n’est jamais d’accord. Est-ce qu’Alien : le huitième passager est vraiment le meilleur film de la saga ? Est-ce que James Cameron a mis une vitesse au film avec la suite Aliens : le retour ? Les volets de David Fincher et Jean-Pierre Jeunet méritent-ils leurs critiques ou sont-ce des monstres de Frankenstein attachants ? Prometheus est-il un infame ratage ou un grand film incompris ? Alien : Covenant doit-il être supprimé de l’univers ?

À l’occasion de la sortie de Alien : Romulus, l’équipe d’Ecran Large s’est donc réuni pour établir son classement de la saga Alien. C’est donc parti pour notre classement (subjectif) de la franchise, avec Romulus à l’intérieur (évidemment). Attention spoilers !

PS : Nul besoin de s’agacer, notre classement n’est pas une vérité absolue et même l’équipe a du se battre à coup de facehuggers, d’androïde chelou et de bons gros xénos pour faire entendre sa voix.

L’exploration du classement commence…

7. ALIEN : COVENANT

Sortie : 2017

Durée : 2h02

« David ??? C’est toi ? »

Alien : Covenant est probablement le symbole des problèmes des prequels de la saga de Ridley Scott. D’un côté, il y a une histoire proche des bases de la saga Alien, avec une exploration d’une planète, la trouvaille de quelques créatures et un petit carnage sanglant où toute la troupe du Covenant (le nouveau vaisseau) se fait zigouiller un à un dans d’atroces souffrances. De l’autre, il y a toujours cette volonté de la part de Ridley Scott d’explorer l’origine des xénomorphes, notamment à travers la figure de l’androïde David (toujours incarné par Michael Fassbender).

Alien : Covenant jongle ainsi entre les moments de pures angoisses et les dialogues semi-philosophiques sur la foi, la création et la destruction. Pour être très honnête, ce n’est pas totalement gênant puisque certains questionnements sont évidemment passionnants (on ne peut pas lui enlever ça), mais on a la sensation permanente de voir deux films différents dans cette suite directe de Prometheus.

Il n’a pas l’air content de ce qu’on raconte

Au fur et à mesure, les scènes sont à la fois poétique et risible, époustouflante et aberrante, angoissante et ennuyeuse… pour un résultat très aléatoire. Même visuellement, Alien : Covenant est parfois d’une beauté à couper le souffle (ce vaisseau spatial transformé en quasi-manoir de Dracula) et complètement disgracieux (les effets numériques franchement hasardeux notamment dans le derniers tiers). Sans compter la mise en scène de Scott, parfois d’une ampleur splendide (le massacre des ingénieurs), parfois charcuté par le montage (le passage dans les fourrés).

A lire aussi Notre critique (positive) de Alien : Covenant

Reste heureusement un petit bestiaire amusant où les aliens se dévoilent dans des formes inattendues (ces spores de champignons), un slasher sanglant dans le climax final et une fin cruelle, certes téléphonée à des kilomètres mais qui laisse la porte ouverte à un éventuel retour de David un de ces jours. Car oui, au fond de nous, on aime un peu quand Ridley Scott nous fait du mal.

6. PROMETHEUS

Sortie : 2012

Durée : 2h04

C’est feng shui

Souvenez-vous, lors de ses premières bandes-annonces, le retour de Ridley Scott à la saga qu’il a enfantée était perçu comme la meilleure direction possible. Et puis, Prometheus est sorti, et a causé dans son sillage la fracture définitive des fans, entre ses plus fervents défenseurs et ses détracteurs. Non sans orgueil, Scott a décidé de bouleverser la simplicité narrative de la saga pour ouvrir les vannes d’une exploration cosmique de nos origines façon 2001 : L’Odyssée de l’espace.

En soi, pourquoi pas, mais c’est oublier qu’Alien a toujours brillé par sa poésie nihiliste et sa métaphysique terrifiante sans avoir besoin de forcer son intellectualisation. Résultat, Prometheus se perd dans des allégories bidon, un rapport à la croyance calé au forceps, et plus généralement dans un doute existentiel qui se conjugue mal au film d’horreur sous tension qu’il voudrait raconter (alors que c’était déjà présent dans l’ADN même de la franchise).

Une image subtile

Qu’importe finalement que la création du proto-xénomorphe s’explique par une suite de mutations et de transferts de fluides inutilement compliqués. Prometheus est bien plus impardonnable en ce qui concerne la bêtise de ses personnages, trop souvent justifiée par la misanthropie de Scott alors qu’elle brise l’immersion dans le récit, et empêche toute forme d’empathie.

Néanmoins, Ridley Scott reste un esthète de talent, et Prometheus lui permet de transcender une nouvelle fois les designs évocateurs de H.R. Giger. Épaulé par une des meilleures 3D de son époque, le cinéaste fait de la visite des vaisseaux Ingénieurs une marche funèbre dans des boyaux biomécaniques, qui renvoient l’humain à sa plus profonde insignifiance.

5. ALIEN 3

Sortie : 1992

Durée : 1h55

« Je te jure, Alien Covenant, c’est trop bien »

Suite au succès des deux premiers Alien, la Fox lance la production d’un troisième volet avec la pire idée au monde : valider une date de sortie avant même d’avoir un scénario définitif. Sans surprise, Alien 3 s’est transformé en véritable chaos de production, en créature de Frankenstein qui a fini par mixer les multiples scénarios à sa disposition. Entre la planète monastère en bois de Vincent Ward (dont est gardée l’idée d’une absence de technologie), les tatouages code-barres de William Gibson et la planète-prison de David Twohy, tout ce beau monde va se mélanger, avec à la barre un jeune réalisateur virtuose alors sorti de la pub et du clip : David Fincher.

Après un tournage des plus houleux, où le scénario est réécrit en cours de route, Alien 3 débarque sur les écrans, et déçoit une bonne partie du public. Il faut dire qu’avec la mort de Hicks et Newt, le long-métrage est loin d’être aimable. Mais c’est aussi ce qui en fait un opus touché en de rares instants par une grâce morbide. Tandis que la naissance du xénomorphe se fait en parallèle d’une incinération de cadavres, Fincher transforme le monstre en véritable créature des enfers, annonciatrice de l’apocalypse.

La piqûre du soir pour calmer David Fincher

Ce parti-pris mythologique, renforcé par ses personnages superstitieux, est encore plus beau dans l’assembly cut du long-métrage, qui rassemble 30 minutes de scènes coupées de la version cinéma. Ce nouveau montage ne sauve pas le film de ses problèmes rythmiques ou de ses personnages trop souvent réduits à de pures fonctions, mais il montre ce qu’aurait pu être Alien 3 dans une version plus complète et apaisée.

L’air de rien, l’inventivité technique de David Fincher est déjà indéniable, et donne au résultat final une cohérence qui rattrape ses carences (on pense à ses vues subjectives du xénomorphe accroché au plafond). Malgré les problèmes d’Alien 3, on ne peut que songer au potentiel chef-d’œuvre que la Fox avait entre les mains, ce qui est reste aussi grisant que frustrant.

4. ALIEN 4, LA RÉSURRECTION

Sortie : 1997

Durée : 1h44

J’ai tué ma mère

Alien, la résurrection a longtemps été le mouton noir de la saga originale. Trop différent, trop bizarre, trop humoristique, trop répétitif, trop outrancier… Le scénario de Joss Whedon (qui déteste le film) à la sauce Jean-Pierre Jeunet (qui affirme que l’expérience a été tout à fait plaisante) a laissé pas mal de gens sur le carreau en 1997. Le score au box-office, à peu près aussi mauvais qu’Alien 3 mais avec un budget plus élevé, l’a prouvé.

Pourtant, ce Alien 4 est à – sa manière – une suite parfaite. Au lieu de tourner en rond, elle ose avancer, quitte à aller trop loin. Aliens avait développé la mythologie des xénos, Alien 3 avait tué son héroïne, et Alien, la résurrection la ramène en clone hybride, avec en prime un Newborn parfaitement et curieusement dégueulasse. C’est aussi une suite logique, puisqu’en filant les clés au co-réalisateur de Delicatessen et La Cité des enfants perdus, la Fox a laissé un autre cinéaste s’approprier la bête ; soit la marque de fabrique de la saga d’origine.

Bien sûr, Alien, la résurrection porte aussi les marques du gros film de studio assemblé comme un puzzle. Le scénario est une succession de tableaux peuplés de seconds rôles globalement insipides, avec une mécanique qui rappelle plus Un cri dans l’océan que le premier Alien. Tout est sacrifié sur l’autel du spectacle, à commencer par les personnages, trop nombreux et pas assez caractérisés.

Mais Jeunet était là pour s’amuser comme un gamin avec les jouets prêtés par ses copains friqués. Qu’il filme une baston au basket, une grenade en travelling, une course-poursuite sous l’eau ou une ascension d’échelle corsée, il s’en donne à cœur joie, aidé par la photo étincelante de Daris Khondji.

Et sous ses airs de vulgaire canaille, Alien, la résurrection prolonge avec malice les thématiques profondes de la saga, que ce soit l’aspect ultra-sexuel des xénos (Ripley la prédatrice sensuelle, avalée par le nid puis enlacée par un alien), la frontière entre l’humain et l’inhumain (Ripley la clone et Call l’androïde sont au fond les seuls personnages humains), et bien sûr le monstrueux des extrêmes (le Newborn avec ses yeux et cris trop humains, la salle des clones ratés). Cerise sur le gâteau : Sigourney Weaver, absolument fantastique.

3. ALIEN : ROMULUS

Sortie : 2024

Durée : 1h54

S’il se déroule chronologiquement entre les événements du Huitième passager et d’Aliens, le retour, Alien : Romulus se veut clairement une synthèse des deux opus majeurs de la saga, tout en intégrant quelques éléments de leurs suites. Ce côté best-of est à la fois d’une impressionnante maîtrise, mais constitue la petite limite du long-métrage. Une fois la machine lancée, le train-fantôme de Fede Alvarez ne peut pas s’empêcher de se référer à ses modèles, parfois au travers de citations un peu faciles.

Pour autant, le film est très loin de la simple pastille annexe et mineure. En approchant de nouveau la saga avec l’humilité d’un exercice de style savamment troussé, Alvarez se révèle être le choix parfait pour ressusciter le xénomorphe. C’est bien simple : les 45 premières minutes d’Alien : Romulus sont parmi les meilleures de la franchise, entre leur peinture d’une colonie en perdition sous le joug de la tyrannique Weyland-Yutani, et la mise en place des enjeux.

Combat de cage

Le cinéaste joue de l’ironie dramatique de la saga, et pose tous ses pions avec un sadisme des plus jubilatoires. A partir de là, Alien : Romulus enchaîne avec malice ses comptes à rebours et ses réactions en chaîne aux lourdes conséquences, avec à la clé certains des set-pieces très inventifs (notamment en ce qui concerne les Facehuggers, plus terrifiants que jamais).

Mais surtout, la franchise retrouve avec cet épisode l’importance d’une patte artistique affirmée. Comme dans Don’t Breathe, Fede Alvarez dépeint une jeunesse désœuvrée, abandonnée et dos au mur, qui se cherche un nouveau départ dans un système toujours plus lénifiant. Politique et hargneux, Alien : Romulus donne plus que jamais sens à la crainte d’une maternité forcée, dans un monde où on se demande pourquoi donner encore naissance.

2. ALIENS, LE RETOUR

Sortie : 1986

Durée : 2h17

Comment ne pas aimer ce film ?

Est-ce que Aliens, le retour est meilleur qu’Alien, le huitième passager ? Même si, tels des parents indignes, nous avons tous notre préféré, c’est certainement un faux débat tant les deux films empruntent des chemins différents, voire même opposés. Ils seraient donc plutôt les deux faces d’une même pièce : s’il faut les étiqueter, Alien est un immense film d’horreur et Aliens un immense film d’action.

À lire aussi Notre classement des films de James Cameron

Plus spécifiquement, Aliens a tout d’un film de guerre, menée aussi bien contre les xénomorphes que les dirigeants de la Fox. Ceux-ci étaient d’abord réticents à l’idée de lancer la suite d’un « petit » film qui n’avait pas tant fonctionné que ça au box-office… Il a ensuite fallu dépasser les doutes et inquiétudes de Sigourney Weather, qui a hésité un moment avant de rempiler, mais aussi des cadres du studio face au budget (plus de 18 millions de dollars), sans oublier les tensions en tout genre en coulisses. Quant au réalisateur James Cameron, son embauche était surtout conditionnée au succès de Terminator.

Lutter contre les moustiques l’été, une allégorie

Même s’il est né dans les cris et les larmes, Aliens est une suite idéale, sinon parfaite, dans le sens où elle ne renie rien, mais apporte une autre vision d’un autre auteur (James Cameron ayant aussi rédigé l’ébauche et coécrit le scénario). Le film reprend ainsi les acquis de son aîné pour y ajouter ses propres couches de mythologie avec la découverte de cette Reine Alien dans un face à face toujours aussi tendu et suffocant.

Entre la troupe de soldats (soit plus de chair à canon), l’armée d’Aliens et le décor plus décloisonné, cette suite gagne en envergure, tout comme le personnage d’Helen Ripley qui monte en puissance tout au long du film jusqu’au duel final d’une intensité redoutable. L’idée d’amener la petite Newt dans l’équation a permis de complexifier un peu plus l’héroïne en dévoilant simultanément sa douceur que sa fureur, non sans la mettre en perspective avec la Reine Alien. Et puis, qui n’a jamais eu envie de balancer un « Get away from her you bitch! » dans un exosquelette géant ?

1. ALIEN, LE HUITIEME PASSAGER

Sortie : 1979

Durée : 1h57

La naissance d’une légende

C’est l’œuvre fondatrice qui est restée indépassée et indépassable depuis 1979. Alien, l’un des tout meilleurs films de Ridley Scott (et peut-être même le meilleur ?), perdure aujourd’hui comme étant un bijou de science-fiction horrifique ayant inspiré depuis tout un genre. De ce projet plus ou moins fauché avec aucune star (pour l’époque) à l’affiche, né de l’esprit du scénariste débutant Dan O’Bannon, le cinéaste britannique a donné naissance à un classique qui a autant fasciné que traumatisé les salles dès sa sortie.

Comment oublier, la fameuse séquence qui voit le torse de ce pauvre John Hurt déchiré par un charmant bébé alien ? Ou la séquence au cours de laquelle Ripley, désormais (presque) seule à bord du vaisseau, arpente des couloirs plein de fumée, de sons et de lumières agressives pour partir à la recherche de Jonesy le chat, alors que l’alien guette ? Sans même parler du dernier acte, qui voit s’affronter la surhumaine Ripley en combinaison d’astronaute, et le super prédateur increvable.

Félicitations, c’est un facehugger !

A la fois slasher transposé dans l’espace, avec son atmosphère terriblement sombre et sanglante, et conte théogonique, avec ses grandes thématiques empruntées à la mythologie grecque, ce premier Alien est tout simplement brillant. Les leçons de mise en scène s’enchaînent avec les séquences, et le discours politique s’entremêle avec les habiles (à défaut d’être subtiles) métaphores de prédation sexuelle.

C’était la rencontre parfaite de la folie de l’artiste H. R. Giger, concepteur du xénomorphe, du talent de Scott, du charisme de Sigourney Weaver et de sa clique, et ça a donné l’Alien qui règne encore aujourd’hui sur toute la saga (et la science-fiction).