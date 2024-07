Après Gladiator 2, le western de Ridley Scott bientôt repoussé, voire annulé ?

Alors que les regards se tournent vers Gladiator 2, le western sous la neige de Ridley Scott, Freewalkers, serait en grande difficulté.

Ridley Scott a beau avoir 86 ans, il semble être loin de se fatiguer. Le légendaire réalisateur montre qu’il a encore des choses à raconter, et même sur des univers qu’il a pourtant laissés il y a plus de 20 ans. Beaucoup espèrent que le retour de Scott dans le monde de Gladiator sera plus réussi que celui qu’il avait entrepris dans celui d’Alien avec les films Prometheus et Covenant.

Mais le cinéaste ne fait pas que des incursions dans son passé. Si Gladiator 2 prend toute l’attention des fans du réalisateur, ce n’est pas le seul projet que Ridley Scott a en tête. Dans les autres plans du metteur en scène, hormis la suite à son mythique péplum, il y a aussi Queen & Country, un film d’espionnage, et Freewalkers, un western, qui serait apparemment bien mal en point.

Une météo pas très commode

Froidwalkers

C’est Janty Yates, costumière et collaboratrice de longue date de Ridley Scott, qui a donné des nouvelles du projet de western du réalisateur dans le journal Awardsdaily, et elles sont loin d’être rassurantes :

« C’est un film qui ne se fera pas parce qu’il se déroule dans la neige, et il s’appelle Freewalkers . En gros, la neige a fondu. Le temps de préparer le tournage, nous aurions filmé au milieu de l’été. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous verrons bien. J’adorerais que cela se fasse, parce que le scénario est tellement magnifique.«

Franchement, à quelques pistolets et chapeaux près…

Pour faire son long-métrage, le réalisateur aurait besoin de tourner durant l’hiver, sauf que le calendrier du cinéaste est déjà bien chargé entre la post-production de Gladiator 2. Par ailleurs, Ridley Scott sera à la réalisation d’un film sur les Bee Gees et occupera le poste de showrunner sur la série sur la Seconde Guerre mondiale Roads to Freedom. Côté production, il est attaché à de multiples projets Alien, notamment au film Romulus, à la série Alien… Et on ne compte pas certains projets en pré-production sur lesquels on ne connaît pas son degré exact d’implication.

Bref, le réalisateur n’a pas beaucoup de temps libre, et débloquer son agenda pour Freewalkers pourrait s’avérer complexe, surtout avec une fenêtre de temps aussi limitée. Une chose est sûre, Gladiator 2 est prévu en salles pour le 13 novembre 2024.