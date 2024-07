Gladiator 2 : une bande-annonce épique et sanglante pour la suite du film culte de Ridley Scott

La bande-annonce de Gladiator 2, la suite de l’œuvre culte de Ridley Scott, est enfin arrivée et on va avoir dû mal à attendre la sortie.

Les premières images de Gladiator 2 présageaient d’ores et déjà d’un péplum ambitieux, violent et plein de vengeance, soit un retour à peu près parfait pour l’univers de Ridley Scott. Prévu pour novembre 2024, la suite du film culte porté par Russell Crowe sera évidemment l’une des sorties de l’année et on espère aussi qu’elle permettra à son cinéaste de se remettre en selle après le très inégal Napoléon.

Le pari est donc tout aussi important pour l’héritage de la franchise que pour Ridley Scott lui-même. Et justement, alors qu’on avait déjà pu admirer la première affiche de Gladiator 2, Paramount vient de révéler la bande-annonce de ce blockbuster tant attendu.

À lire aussi Ridley Scott regrette de ne pas avoir fait les suites d’Alien et Blade Runner

Gladiator 2, du sang, des bateaux et Kanye West

On aurait pu penser à une autre musique pour embellir l’ambiance de cette bande-annonce de Gladiator 2, mais Ridley Scott (et/ou le studio) a fait le choix de Kanye West… Bon, quoi qu’il en soit, ce trailer nous présente plusieurs séquences très impressionnantes. Comment ne pas être impatient de voir des combats entre des gladiateurs et des animaux sauvages (crocodiles et rhinocéros notamment), d’assister à une bataille de bateaux au sein même d’un Colisée transformé en piscine géante ou de plonger dans les immenses armées en pleine confrontation.

Au cœur de tout ce spectacle, on retrouvera Lucius (Paul Mescal), le fils de Lucilla (Connie Nielsen) et neveu de Commode (Joaquin Phoenix), dont l’histoire se dessine dans ce trailer. Même plusieurs dizaines d’années après, Lucius garde encore précieusement en lui le souvenir de Maximus (Russell Crowe), l’esclave qui a réussi à se venger d’un empereur. Sa destinée (et le scénario du film) semble ainsi prendre une direction similaire à celle du premier Gladiator, le personnage de Denzel Washington devenant l’équivalent de Proximo (Oliver Reed), tandis que Lucius doit trouver sa rédemption et sa vengeance à travers le sang et le sable de l’arène romaine.

Ceci est un Gladiateur

Côté antagoniste par contre, c’est assez différent : les deux co-empereurs Caracalla et Geta rappellent évidemment Commode, mais peuvent également représenter une version altérée de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Le général Marcus Acacius (Pedro Pascal) semble, quant à lui, responsable du sort de Lucius, mais devrait être un personnage plus gris, désireux d’éviter la destruction et les morts inutiles. Cela n’empêchera pas le film de nous offrir un duel entre Pedro Pascal et Paul Mescal, pour notre plus grand plaisir.

Gladiator 2 sera-t-il une simple redite de son aîné, ou Ridley Scott réussira-t-il à nous éblouir une nouvelle fois en nous ramenant avec originalité dans l’univers d’un de ses meilleurs films ? La bande-annonce de plus de trois minutes promet en tout cas du très lourd et en dévoile énormément. On a toutefois bon espoir que le scénario cache encore quelques trahisons et manipulations. Réponse le 13 novembre 2024.