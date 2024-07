Gladiator 2 : une affiche prête au combat pour la suite du film de Ridley Scott avant la bande-annonce

Le très attendu Gladiator 2 de Ridley Scott se rapproche à grand pas, et s’est dévoilé dans une affiche, avant la sortie de la bande-annonce.

Vingt-quatre ans après le cultissime Gladiator, le Rome version Ridley Scott est de nouveau prête à s’ériger. Suite aussi attendue qu’effrayante pour les fans de l’original, le long-métrage a d’énormes chaussures à remplir s’il veut se hisser au niveau du film de 2000. Alors que son dernier film Napoléon n’a pas fait l’unanimité, le cinéaste espère prolonger son univers mythique sans le désacraliser.

Succéder à Russel Crowe, jaloux de ne pas revenir dans ce Gladiator 2, sera une tache difficile pour Paul Mescal, qui incarne Lucius, personnage principal de cette suite. Alors qu’on attend une bande-annonce de pied ferme, une affiche a été dévoilée pour la très attendue suite du film culte.

Second round dans 1,2,3…4 mois

Gladiator : round 2

Pour rappel, ce Gladiator 2 contera l’histoire de Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commode, qui essaie de suivre sa propre voie, 20 ans après les évènements du premier film, en s’éloignant du pouvoir et en devenant gladiateur. Ici, Lucius n’est plus interprété par Spencer Treat Clark, comme dans le premier film, mais par Paul Mescal donc.

C’est ce dernier qu’on voit marcher sur les traces de son père Maximus (Ridley Scott a bien confirmé cette théorie !) dans cette affiche. Le clin d’œil au héros du premier film, avec cette méthode d’imbiber ses mains de sable dans l’arène fera surement plaisir aux fans.

Aux côtés de Paul Mescal, on retrouvera Lucilla, toujours incarnée par Connie Nielsen, le général Acacius, joué par Pedro Pascal, les Empereurs Caracalla et Geta interprétés par Joseph Quinn et Fred Hechinger, et enfin le vendeur d’armes Macrinus, incarné par Denzel Washington. La bande-annonce, elle, est prévue pour le 9 juillet. En attendant, vous pouvez toujours revoir les premières images de Gladiator 2. Le film, lui, sortira le 13 novembre au cinéma.