Kingsman 2 : le retour des agents secrets plutôt très mal accueilli aux Etats-Unis

Les premières réactions sur la suite de Kingsman : Services secrets sont tombés outre-Atlantique.

En 2015, Kingsman : Services Secrets avait créé la surprise dans les salles de cinéma française et du monde en remportant plus de 400 millions de $ au box-office. Résultat, Matthew Vaughn avait annoncé dans la foulée qu’il y aurait une suite puis qu’il serait aussi derrière la caméra.

Deux ans et demi plus tard, Kingsman : Le Cercle d'or est fin prêt. Dans ce deuxième volet, l’élite du renseignement britannique s’allie à une organisation similaire américaine : Statesman. Ensemble, les deux agences vont devoir sauver le monde des griffes d’un nouvel ennemi impitoyable.

Si la sortie aura lieu le 11 octobre prochain en France, le film arrive sur une grande partie du globe dès ce vendredi. Alors forcément les premières critiques viennent de tomber.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont plutôt très mitigés. Avec déjà 17 critiques, le film totalise une faible moyenne de 49/100 sur Metacritic.

On restera tout de même extrêmement prudent sur cette moyenne critique. Lors de la sortie de Kingsman : Services secrets, les critiques américaines s’étaient déjà montrées très hermétiques au premier film d’espionnage (58/100 sur Metacritic) et elles représentent la majorité des critiques répertoriées sur le site.

Il ne serait donc pas étonnant de voir Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong et tous les petits nouveaux (Halle Berry, Julianne Moore…) acclamés, malgré tout, par le public dans quelques jours.

Flingué avant même d'être sorti ?

Variety

« Tout est stylisé agressivement, abusivement rapide et bruyant à saigner des oreilles, dépendant tellement des CGI que rien – pas une seule chose – semble correspondre au monde réel. »

The Wrap

« Boursouflé, inexplicablement pas divertissant. »

The Telegraph

« Cette suite est follement trop longue et fastidieuse… Elle ne semble même pas savoir quoi faire d’elle-même. Quant à son casting de vedettes, la majorité d’entre-elles y apparait à peine. »

Channing Tatum et Halle Berry sont là, mais pas longtemps ?

Indiewire

« C’est fun mais c’est le blockbuster de la surenchère après une saison estivale déjà bondée. »

IGN

« Kingsman : Le Cercle d’or est aussi effronté, cartoonesque et fou que son prédécesseur mais c’est aussi non-perturbant de détruire ce qui était survenu précedemment si c’est au service de l’histoire. La nouvelle dynamique entre Eggsy et l’équipe est excellente, et les Statesman se révèlent des homologues amusants des gentlemen espions, de l’autre côté du monde. »

Screen International

« Aussi cinétique que son prédécesseur – et en le voulant – Kingsman 2 sert un autre lot d’action hyper-stylisée, d’humour irrévérencieux et de fils tendus. Ce qui donne un film qui n’est pas aussi cool qu’il le pense. »

"J'aime pas trop beaucoup ça..."

The Playlist

« Aussi ultraviolent que le premier film, et aussi cochon, Le Cercle d’or laissera les Kingsfans avec le sourire, même si les personnages évoluent peu cette fois-ci. »

Movie Nation

« Voilà ce qu’est Kingsman : Le Cercle d’or : un recyclage de gags et situations bondiennes, un humour adolescent, avec peut-être une heure de temps mort dispersé dans un désastre de 2h15. »