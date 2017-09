Mother ! : Le réalisateur Aronosfsky commente les réactions extrêmes de son film

Mother ! est un film qui divise. Si les critiques presses sont positives, le film ne fait pas l'unanimité auprès du public.

Un film aussi jusqu’au boutiste, radical et violent ne pouvait évidemment pas faire l’unanimité. Expérimental, audacieux, s’attaquant à des sujets à la fois universels mais aussi personnels, Darren Aronofsky est loin de nous avoir pondu le film le plus grand public de l’année. Le démarrage américain est difficile (bon il y a Ça aussi) mais mother! est tellement riche de concepts métaphysiques, bibliques qu’une seule lecture ne suffira pas à comprendre les multiples réflexions du film.

La presse a plutôt été enthousiaste avec le film, qui souligne le caractère sans compromis, inventif sur le fond, porté par une mise en scène immersive et nerveuse bien propre au réalisateur sur la forme mais qui a logiquement laissé quelques spectateurs sur le carreau.

Aronofsky avait avoué avoir écrit le scenario en cinq jours, lancé par une frénésie créative mais authentique sur le ton que voulait donner le cinéaste à son œuvre. Qui dit film extrême dit forcément réaction extrême, l’auteur de Requiem for a Dream revient donc sur les retours du public :

« Je savais que ce serait beaucoup de choses. Chaque fois que vous créez une œuvre aussi agressive, il y aura forcément des gens pour l’adorer, prêt à se laisser porter, et d’autres à qui cela ne parle pas. C’est étrange. Vous avez Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer et du coup les gens sont conditionnés pour un certain type de films. Et nous ne faisons pas ce genre de films. Ce n’est pas grave. Cela ne me dérange pas que les gens soient en colère par le film car c’est justement supposé être un reflet du monde et une illustration de ce qui arrive au monde."

Là où Darren tape dans le vrai est qu’il faut être sacrément couillu pour oser s’attaquer à des thèmes aussi brûlants que la fin du monde, l’éternel recommencement de la vie, la symbolique de la création, la dimension biblique… Tout ça dans un film de deux heures. Des idées illustrées par une vision personnelle de son auteur, loin de brosser le spectateur dans le sens du poil, qui peuvent en effet surprendre un public souvent habitué à des films plus académiques. D’un côté, connaissant l’auteur, dont EL avait consacré une analyse film par film, il ne fallait pas s’attendre à une œuvre facile d’accès.