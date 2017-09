Box-office US : Ça écrase la concurrence, mother ! s'effondre, American Assassin sur la pointe des pieds

Ça n'est pas prêt de s'arrêter. Une hype poussive, une programmation décevante, il n'en fallait pas plus à Grippe-Sou pour dominer ce box-office.

Hype méritée ou non, l’affreux Grippe-Sou de Ça n’a jamais aussi bien porté son nom. Pour sa deuxième semaine à l’affiche, le remake du téléfilm de 1990 ne laisse que des miettes à la concurrence. Encore 60 millions de dollars ce week-end, le film en est déjà à 220 millions sur le sol américain et culmine à 370 millions sur le globe. Explosant les prévisions, le film jouit aussi d’une concurrence peu aggressive, où mis à part le mother! d’Aronofsky, la programmation reste assez faiblarde. Hype surestimée ou réel bijou cinématographique ? La presse US est assez unanime sur le film qui arrive mercredi prochain chez nous et qui devrait combler tous les amateurs de gore et d’effrois. Chez EL, on est un peu plus dans la nuance, même si le film dispose de qualités indiscutables.

Sur la deuxième marche, American Assassin effectue une entrée plutôt efficace avec près de 15 millions de billets verts outre-Atlantique. Un film typique eighties, dont on ne pensait pas assister à un nouveau revival du genre, à base de gros bras musclés qui mettent des dérouillés aux méchants terroristes islamistes, le tout dans une dentelle qui fera passer du Michael Bay pour du Woody Allen. Un film bourrin, qu'il faut prendre au millième degré (voir notre critique) AMERICA, FUCK YEAH !!!

Taylor Kistch face à son ex-mentor Michael Keaton

mother! est l’un des films qu’on attendait le plus, précédé d’une promo plus qu’étrange, faisant référence tantôt au Rosemary's Baby qu’aux chefs-d’œuvre de Hitchcock, pour un résultat à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre du psychotique cinéaste. Si la presse a plutôt adoubé le film, les résultats au box-office n’illustrent en rien l’audace et l’inventivité du film puisqu’avec 7,5 millions pour son premier week-end d’exploitation, Darren Aronofsky est loin de renouer avec le public, qui l’avait déjà boudé pour son précédent Noé. Un constat logique pour un film personnel, difficile d’accès et qui pourra rebuter bon nombre d’entre nous.

Jennifer Lawrence

A la quatrième place, la comédie romantique Home Again avec Reese Witherspoon engrange encore 5,3 millions pour sa deuxième semaine d’exploitation. Un total de 17 millions pour un sympathique film sans prétention mais dont le retour de la jolie blonde dans un film audacieux à la hauteur de son talent se fait toujours désirer.

Reese Witherspoon

Bon dernier du top 5, Hitman & Bodyguard, le buddy movie musclé avec Sam Jackson et Ryan Reynolds récolte encore 3,6 millions de George Washington. Un succès pour cette série B qui fait la part belle à son fameux duo qui cumule 70 millions de recettes aux US.

On notera aussi la déception du dernier Logan Lucky qui n'a toujours pas remboursé son budget de 30 millions avec seulement 1 million de dollars pour un total de recettes de 27 millions.

Daniel Craig, mécontent du résultat