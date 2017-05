Jurassic World 2 : Colin Trevorrow dévoile une nouvelle image et Ian Malcolm est bien de retour

Le monde des dinosaures va retrouver son vieil ami mathématicien et on ne va pas cacher notre plaisir.

Depuis quelques semaines Juan Antonio Bayona est reparti sur les plateaux de tournage. En effet, le réalisateur espagnol a la lourde tâche de diriger Jurassic World 2. Après nous avoir offert un émouvant Quelques minutes après minuit en début d’année, on est assez confiant et on a plutôt hâte (même si on a moyennement aimé Jurassic World).

Confiant, d’autant plus que le nouvel opus des dinosaures verra le retour d’un personnage emblématique de la trilogie originale : Ian Malcolm. Il y a quelques jours, Jeff Goldblum en disait plus sur son rôle dans la suite de Jurassic World. Et aujourd’hui c’est au tour du producteur Colin Trevorrow de nous teaser le retour du mathématicien sur son compte Twitter.

Alors oui pas de T-Rex, pas de parc, pas d’œufs mais plus aucun doute, Jeff Goldblum sera bien présent dans Jurassic World 2 et ça c'est beaucoup. Vivement son grand retour aux côtés de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell ou encore B.D. Wong. En revanche, il va encore falloir se montrer très patient. Le long-métrage sortira seulement le 6 juin 2018 en France.