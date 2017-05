Jeff Goldblum en dit plus sur le retour d'Ian Malcolm dans Jurassic World 2

C'était la grosse annonce d'il y a deux semaines, Jeff Goldblum retournait pour une troisième fois dans le monde des dinosaures à l'occasion de Jurassic World 2 et on se demandait bien comment ça allait se passer.

Si le concours de popularité entre Ian Malcolm et Alan Grant débouchait sur une égalité (deux films pour chacun) voici que le chaoticien prend un sérieux avantage avec sa participation à Jurassic World 2. Et on se demande bien s'il aura toujours raison. Parce que, voyez-vous, au-delà de ses vannes et de son air cool de scientifique rocker, Malcolm c'est quand même le gars qui a dit dès le départ que le parc, c'était pas forcément l'idée du siècle et qu'il y avait quand même de grandes chances que cela vire chocolat.

Alors quand en plus, il va sur le site B pour récupérer sa gonzesse, on se dit qu'il le fait quand même un peu exprès, qu'au fond, se faire courser par des dinosaures, il doit aimer ça. Mais quand, 20 ans plus tard, il revient pour un troisième, cette fois on sait qu'on a raison. Il n'y a pas de hasard. Encore que, on ne sait pas encore de façon exact comment s'effectuera son grand retour dans la franchise. Mais comme Jeff Goldblum est quelqu'un de sympa, il s'est permis quelques mots avec le site Entertainment Weekly pour qu'on puisse en savoir plus :

"Dans quelques semaines, je pars pour Londres, où ils travaillent d'arrache-pied, et je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de l'entertainment dinosaure. J'aime mon personnage. Je le trouve grivois, un peu taré mais doté d'une intégrité et d'une profonde réflexion."

Comme c'est un peu léger, il faut bien le reconnaitre, Goldblum s'est donc permis quelques précisions supplémentaires sur le film, et notamment concernant sa toute première conversation avec le réalisateur J.A Bayona qui l'a convaincu de remettre la chemise noire :

"Bien que l'on puisse penser qu'il s'agit d'un simple divertissement pop-corn, dès le début de notre conversation il s'est montré très concentré sur les sérieux problèmes d'avarice, qui apparaissent souvent dans ce genre de films, et sur les merveilles de la science et leurs implications, et le moment extrêmement fascinant où notre espèce se trouve, qu'il s'agisse de fiction ou de réalité. Je suis moi-même très intéressé par ce sujet et c'est donc normal que je m'y plonge d'autant plus."

Oui, pas de doute, Ian Malcolm est bel et bien de retour. Et il semblerait qu'il s'agisse bien du Malcolm de Jurassic Park et pas de celui amorphe et éteint du Monde Perdu. Ca tombe bien, c'est celui qu'on préfère. Sortie le 6 juin 2018.