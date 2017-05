Pierce Brosnan explique que James Bond, c'était quand même un peu n'importe quoi

Si Pierce Brosnan a interprété un James Bond plutôt populaire, le malheureux aura souffert d’apparaître dans quelques uns des épisodes les plus embarrassants de la saga. Et il en était bien conscient…

Si le succès de Goldeneye a permis à James Bond de renaître alors que beaucoup pensaient la franchise moribonde après les échecs commerciaux des films précédents ainsi que la Chute du Mur de Berlin, qui symbolisait la disparition de l’antagoniste Russe, consubstantiel du personnage, les chapitres suivants ne furent pas du même acabit.

Comme il l’a expliqué à Total Film, Pierce Brosnan espérait pouvoir amener l’espion dans une direction plus brute (celle qu’aura connu Daniel Craig), mais la réalité fut bien différente.

« J’ai ressenti progressivement une certaine frustration au cours de ces films, en voyant le monde qui m’entourait changer. Je voulais que Bond devienne un petit peu plus rugueux, réaliste, terre à terre et sale, mais malgré tout le mal que je me donnais, les scripts continuaient d’arriver, toujours aussi fantaisistes. »

Pour autant, le comédien est loin de ne retirer que du négatif de cette expérience, qui aura au moins eu le mérite de l’amuser grandement, voire de se transformer en défi, certains rebondissements et gadgets tenant du délire total.

« Je me suis beaucoup amusé sur Meurs un Autre Jour. Il y avait des éléments tellement ridicules dans le script, comme la voiture invisible, mais je faisais mon possible pour jouer le jeu et y croire. Il y a de quoi attraper la migraine et accumuler beaucoup de stress, à essayer de donner un peu de crédibilité à tout ça. »

Difficile de dire si Brosnan sera parvenu à ses fins, mais comme en témoigne cette séquence de Meurs un Autre Jour, cette période aura valu à Bond de renouer avec le grand n’importe quoi de Roger Moore, tendance Moonraker.